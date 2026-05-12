Более десяти новых медицинских специальностей появятся в России

Эфирная новость 39 0

Среди них — нейропсихологи и нутрициологи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уже с 1 сентября в России появится больше десятка новых медицинских должностей.

Как следует из проекта Минздрава, их список пополнят логопеды и массажисты. К медикам также хотят приравнять нейропсихологов и нутрициологов. Что интересно, ранее именно они вызывали больше всего вопросов у законодателей. Им даже запретить рекламировать свои услуги. Что изменилось — спросили у специалистов.

«Сейчас все это очень модно — заниматься здоровым питанием, пропагандировать свою методику. И чтобы упорядочить эту ситуацию и привести ее к медицине и появилась эта специальность. Так что здесь как раз попытка упорядочить ситуацию, которая в интернете имеет место быть. За этим надо внимательно следить, чтобы люди обязательно получали переподготовку по другой специальности», — объяснил председатель профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Анатолий Домников.

Также список профессий пополнят врачи по медицине здорового долголетия.

Одновременно с этим прекратят набор на специальности, которые посчитали устаревшими. Это в том числе подростковый терапевт и психиатр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Моя месть»: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику
16:35
Российские военные провели успешнный пуск ракеты «Сармат»
16:31
Залез под юбку: мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней
16:25
Небо и земля? Тюремный надзиратель сравнил условия в мужских и женских колониях
16:20
«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу
16:14
Отблагодарила за спасение: пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой помощи

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео