Опасное жжение: какие недуги проявляются неприятными ощущениями в промежности

Диана Кулманакова
Игнорирование дискомфорта в интимной области может привести к тяжелым последствиям.

Из-за чего возникает чувство жжения в промежности у мужчин

Уролог Бицоев: жжение в промежности может указывать на простатит

Периодическое чувство жжения в промежности и мочеиспускательном канале у мужчин может свидетельствовать о развитии хронического простатита или других патологий. Об этом сообщил в беседе с Lenta.ru уролог-андролог Тимур Бицоев.

Как пояснил эксперт, чаще всего подобный дискомфорт вызван инфекционными процессами в мочеполовой системе. Врач отметил интересную особенность: симптоматика может носить преходящий характер.

Жжение нередко обостряется под воздействием внешних факторов, таких как сильное переохлаждение, употребление спиртных напитков, стрессовые ситуации или общее снижение защитных функций организма.

Когда провоцирующий фактор исчезает, пациенту может показаться, что болезнь отступила. Однако на самом деле инфекция продолжает скрыто развиваться, требуя обязательного медицинского вмешательства.

Помимо инфекций, источником проблем могут стать неинфекционные факторы. Бицоев уточнил, что резь и жжение в уретре иногда возникают из-за серьезных метаболических сбоев, например, при формировании камней в мочевом пузыре.

Также неприятные ощущения могут иметь нейрогенную природу, связанную с расстройствами нервной системы.

