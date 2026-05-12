Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тысячи военных

Александр Афонин
Александр Афонин

Главной радостью омбудсмен назвала возвращение 165 жителей Курской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Придыбайло; 5-tv.ru

Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тысячи военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину, установлена судьба 9 083 военнослужащих», — уточнила омбудсмен.

Москалькова отметила, что помощь в возвращении граждан оказывал помощник президента России Владимир Мединский. По словам омбудсмена, он контролировал, чтобы обменные процессы шли «как положено». Главной радостью уполномоченный по правам человека назвала возвращение 165 жителей Курской области.

При этом переговоры об обмене шли тяжело, добавила Москалькова. Она обращалась к папе Римскому и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, чтобы те убедили украинскую сторону в недопустимости удерживания гражданских в заложниках, пояснила омбудсмен.

В ходе встречи Москалькова рассказала, что российская сторона также занималась воссоединением семей. В частности, на Украину передали порядка 20 детей для воссоединения семей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москалькова назвала число проживающих в России украинцев. По ее данным, сейчас на территории страны находится около двух миллионов граждан республики. Среди них есть как и те, кто уже получил гражданство РФ, так и те, кто имеет паспорт своего государства. 

