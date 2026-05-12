«А может пора замуж?» — хромая Боня ищет спутника жизни

Анастасия Антоненко
Телеведущая ни разу не была в статусе невесты, но на 47-м году жизни и с костылями под мышкой очень даже готова. Есть ли кто-то на примете?

Хромая телеведущая Виктория Боня хочет выйти замуж

Телеведущая Виктория Боня хочет выйти замуж

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня готова выйти замуж, несмотря на травму ноги. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.

Один из пользователей поинтересовался, задумывается ли телезвезда о замужестве и интересна ли ей эта сфера вообще. По словам Бони, мысли о любимом у нее появились после травмы ноги, полученной незадолго до восхождения на гору Чогори (также известную как К2. — Прим. ред.), одной из самых сложных и опасных горных вершин мира.

«После того, как я подвернула ногу, я вдруг подумала: а может, уже пора замуж выйти?! В общем, кажется, я готова как никогда», — написала телеведущая.

Также Боня поделилась с подписчиками книгами, которые произвели на нее сильное впечатление. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» она назвала своей «любовью на века», а из современных книг по саморазвитию порекомендовала всем прочитать «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Джиканди.

Стоит отметить, что красавица-телеведущая никогда не была замужем. У нее есть 14-летняя дочь Анджелина от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита. Отношения длились семь лет, но в 2017 году пара сообщила о расставании.

От нехватки мужского внимания Боня никогда не страдала. Как призналась Виктория в недавнем интервью с Сергеем Косенко, она легко принимает деньги и дорогие подарки от ухажеров. Так, например, ей каждое утро курьер приносит охапку свежих цветов от таинственного поклонника, чем теледива всегда спешит поделиться с аудиторией.

После разрыва с предпринимателем Русланом Гасановым, который был моложе ее на 15 лет, Виктория выбрала для себя формат свободных отношений. По ее словам, инициатива порадовать любимую должна исходить от мужчины, а не от женщины. Она считает, что для девушки очень унизительно — с протянутой рукой просить у представителя сильного пола денег на какой-то подарок для себя.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Виктория Боня после травмы ноги передвигается с помощью костылей и в инвалидной коляске. Выяснилось, что она вновь травмировала уже поврежденную ногу во время тренировки с дополнительной нагрузкой. Сначала телеведущая услышала хруст, после чего проявилась сильная опухоль.

