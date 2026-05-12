Первый полуфинал самого скандального Евровидения-2026: текстовая трансляция

12 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», который в этом году проходит в Вене. Конкурс, организованный Европейским вещательным союзом (EBU), отмечает свой 70-летний юбилей. В связи с этим ожидалось проведение мероприятия на высоком уровне, однако в ходе подготовки к конкурсу разразился политический скандал.

Организация и формат Евровидения-2026

Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая, второй полуфинал — 14 мая. Финальный концерт пройдет 16 мая на арене Wiener Stadthalle, которая вмещает несколько тысяч зрителей. В финал выйдут десять лучших участников каждого полуфинала, а также пять представителей стран «Большой пятерки» — Австрии, Франции, Великобритании, Италии и Германии.

В 2022 году Россия была исключена из участия в конкурсе по политическим причинам, связанным с началом специальной военной операции. Решение об этом было принято Европейским вещательным союзом (EBU).

Победителей конкурса будут определять посредством зрительского голосования и оценок жюри. Ведущими мероприятия назначены певица наследница известной ювелирной компании Виктория Сваровски и актер Михаэль Островский.

Политический скандал

Перед началом конкурса возник крупный политический конфликт. Представители Словении, Испании, Черногории, Нидерландов, Турции, Алжира и Исландии выразили протест против участия Израиля в конкурсе из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Они предложили провести тайное голосование по данному вопросу, однако это предложение не было поддержано. В знак протеста против участия Израиля несколько стран, включая Испанию, Нидерланды, Исландию, Словению и Ирландию, объявили о своем отказе от участия в конкурсе.

В результате количество участников конкурса оказалось рекордно низким — всего 35 стран. Возвращение на конкурс Болгарии, Румынии и Молдовы, которые ранее временно приостанавливали свое участие, позволило избежать еще большего сокращения числа участников. Примечательно, что против участия Израиля также выступал победитель прошлогоднего конкурса, певец JJ (настоящее имя — Йоханнес Питч), однако впоследствии он изменил свою позицию.

Участники конкурса

Румынская исполнительница Александра Кэпитэнеску представит свою страну с песней «Choke Me» («Задуши меня»), в тексте которой слова «задуши» повторяются около 30 раз. Годом ранее на конкурсе выступала представительница Мальты, Мириана Конте, с песней «Kant», что в мальтийском языке означает «пение», но в английском языке является вульгарным названием женских гениталий.

Датский исполнитель Серен Торпегор Лунн вызвал общественный резонанс, опубликовав в социальных сетях сторис с наклейками на ноутбуке, прославляющими Израиль. В ответ на это зрители потребовали его отстранения от участия в конкурсе. Однако Лунн оправдал свои действия, утверждая, что ноутбук был заимствован у знакомых.

Израиль будет представлен певцом Ноамом Беттаном с песней «Michelle». В интервью журналистам он заявил о своей нацеленности на победу, несмотря на политические трудности.

Украину на конкурсе представит украинско-немецкий фолк-джазовый ансамбль LELÉKA с песней «Ridnym» («родным» или «своим» в переводе на русский). Композиция представляет собой историю о внутренней силе, чувстве родства и надежде. Европейская публика не возлагает больших надежд на LELÉKA, прогнозируя им лишь выход в полуфинал, а шансы на попадание в тройку лидеров оцениваются как крайне низкие.

Греческий певец Акилас представит клубный хит о проблемах игромании. В своем выступлении он будет использовать скоморошеские наряды, что соответствует предпочтениям европейской аудитории. Дуэт артистов из Финляндии, Линда Лампениус и Пит Паркконен, исполнят песню «Liekinheitin». Именно финским исполнителям пророчат победу в конкурсе.

Текстовая трансляция

Конец трансляции.

Песенный конкурс покидают Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино.

Финалисты первого полуфинала конкурса песни «Евровидение 2026»:

Греция

Финляндия

Бельгия

Швеция

Молдова

Израиль

Сербия

Хорватия

Литва

Польша

Результаты готовы. Прямо сейчас мы узнаем, какие десять стран квалифицируются в финал семидесятого конкурса песни «Евровидение».

Голосование закрыто.

Все выступления завершены. Голосование официально открыто. Все страны-участницы могут голосовать в первом полуфинале не более 10 раз за каждую из песен.

Группа LAVINA представляет Сербию на конкурсе «Евровидение-2026» с песней «Kraj mene»

Alicja (Алиция Мария Шемплинская) — представительница Польши.

Senhit — певица, которая представляла Сан-Марино на «Евровидении» несколько раз. В 2011 году Senhit участвовала в конкурсе в Дюссельдорфе с песней Stand By. В 2021 году она представляла Сан-Марино в Роттердаме с треком Adrenalina при участии Flo Rida. С этой песней певица привела страну в финал «Евровидения», а трек на тот момент набрал более 20 миллионов прослушиваний только на одном музыкаьном сервисе.

В 2026 году Senhit снова представляет Сан-Марино на «Евровидении» в Вене с песней Superstar. Это ее четвертое участие в конкурсе в качестве представителя страны.

Lion Ceccah представляет Литву на «Евровидении» 2026 года с песней «Sólo Quiero Más».

Essyla (сценический псевдоним Алисы Ван Эсбик) — представительница Бельгии на конкурсе «Евровидение-2026» с песней «Dancing on the Ice».

Сара Энгельс (Sarah Engels) — немецкая певица и телеведущая, которая представляет Германию на конкурсе «Евровидение-2026» с песней Fire («Огонь»)

Ноам Беттан — израильский певец и автор песен, представитель Израиля на конкурсе с песней «Michelle». В январе 2026 года Беттан был выбран представителем Израиля после победы в музыкальном реалити-шоу «HaKokhav HaBa».

Vanilla Ninja будут представляет Эстонию на «Евровидении-2026» с песней «Too Epic To Be True»

Тамара Живкович — черногорская певица, флейтистка и автор песен, которая представляет Черногорию на конкурсе песни «Евровидение-2026» с песней «Nova zora» (на рус. «Новый рассвет»).

Linda Lampenius и Pete Parkkonen представляют Финляндию на «Евровидении-2026» с песней Liekinheitin.

Sal Da Vinci (Италия) — участник «Евровидения-2026» с песней Per Sempre Si.

Главными фаворитами «Евровидения-2026» букмекеры называют представителей Финляндии, дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. Второе место в букмекерских рейтингах занимает греческий певец Акилас Митилинайос, а третье — датчанин Серен Торпегаард Лунд.

Bzikebi — грузинская группа, которая представляет Грузию на конкурсе песни «Евровидение-2026» в Вене с песней «On Replay».

Bandidos do Cante представляют Португалию на конкурсе песни «Евровидение-2026» с композицией «Rosa».

Akylas — представитель Греции на песенном конкурсе «Евровидение-2026» в Вене.

15 февраля 2026 года Акилас одержал победу в финале национального отбора Sing for Greece 2026 и получил право представлять страну на «Евровидении» с песней «Ferto».

Композиция написана Акиласом совместно с Орфеасом Нонисом, Теофилосом Пузбурисом и Томасом Папатанасисом. В песне затронуты темы жадности, коррупции и соотношения материального потребления и эмоциональных потребностей.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что не будет смотреть песенный конкурс, который сравнил с цирком и колхозом.

«Я не люблю политику в музыке и спорте, когда происходит подмена понятий. Я хочу музыкой наслаждаться — а цирк могу и на Цветном бульваре посмотреть, там веселее. А убивать свое время на клоунаду Евровидения не хочу. Не желаю состоять в этом дурацком колхозе. Огромное счастье, что нас оттуда «исключили», — сказал Пригожин.

На сегодня на «Евровидении-2026» запланировано проведение первого полуфинала, в котором в следующем порядке выступят: Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша и Сербия.

Группа LELEK (Хорватия) участвует в «Евровидении-2026» с композицией «Andromeda» («Андромеда»)

Шведская исполнительница Felicia представляла страну на конкурсе «Евровидение-2026» с песней «My System»

Открывает сегодняшний полуфинал Молдова с национальным колоритом.

Начало трансляции.