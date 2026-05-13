Китай первым в мире начал эксперимент с искусственными эмбрионами в космосе

Дарья Орлова

Ученые впервые решили проверить, как невесомость влияет на ранние стадии развития человеческих клеток.

Китай стал первой страной, начавшей космический эксперимент с искусственными эмбрионами, созданными из человеческих стволовых клеток. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Биологические структуры, напоминающие ранние эмбрионы, доставили на орбиту в рамках миссии «Тяньчжоу-10». Сейчас образцы находятся в исследовательском модуле китайской космической станции.

По данным ученых, эксперимент проходит в штатном режиме. Специалисты изучают, как условия микрогравитации влияют на начальные этапы эмбрионального развития.

Исследование связано с более масштабной задачей — понять, возможно ли в будущем длительное существование и размножение человека за пределами Земли.

Эксперимент рассчитан на пять дней. После завершения работы искусственные эмбрионы заморозят методом криоконсервации. Затем специалисты сравнят космические образцы с аналогичными структурами, которые в это же время развиваются в земных лабораториях.

