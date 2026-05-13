Бросился на мать с коляской: мужчина пытался похитить ребенка в Петербурге
Прохожим пришлось применить силу, чтобы защитить пострадавшую.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Санкт-Петербурге мужчина в неадекватном состоянии напал на женщину, гулявшую с ребенком. Об этом сообщил портал 78.ru.
Инцидент произошел возле жилого дома. По предварительной информации, агрессор внезапно набросился на мать, повалил ее на землю и попытался схватить ребенка.
На помощь женщине пришли двое прохожих. Мужчины вмешались в происходящее и смогли оттащить нападавшего.
После этого злоумышленника доставили в отдел полиции. Как уточняется, в момент нападения он находился под воздействием наркотиков.
Причины его поведения пока неизвестны. Сообщается, что мужчина не был знаком с пострадавшей и не имел к ней никакого отношения.
Ранее в столице Аргентины Буэнос-Айресе водитель такси едва не увез ребенка россиянки. Женщина по имени Ольга вызвала машину через мобильное приложение. Когда автомобиль приехал, она посадила сына в салон, а сама осталась снаружи, чтобы убрать коляску и загрузить вещи.
В этот момент такси неожиданно начало движение. Сначала машина медленно покатилась вперед, а затем стала ускоряться.
