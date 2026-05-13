Госдума приняла закон о привлечении армии России для защиты арестованных за рубежом

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 60 0

Предполагается, что гражданам РФ в случае ареста другими странами будут также помогать госорганы.

ВС РФ будут защищать арестованных граждан за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Госдума приняла законопроект во II и III чтениях о привлечении Вооруженных Сил России для защиты арестованных граждан за рубежом. Информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

По действующим нормам, президент России может привлекать армию России для использования задач не по назначению. Законопроект же предлагает дать возможность направлять ВС РФ на защиту россиян от преследования иностранных и международных судов напрямую, без участия России.

Также предполагается, что по решению президента России госорганы будут защищать российских граждан, если их арестуют другие страны.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму поступил законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая. Документом предлагается внести изменения в статью 135 Трудового кодекса, чтобы работодатели выплачивали премии работникам к этому празднику.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала закрепление законом таких требований избыточной нормой. По ее словам, если есть возможность, работодатели сами предусматривают выплату премий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Общался с другой? Почему Эммануэль Макрон получил пощечину от жены
15:56
«Лицо начало раздуваться»: как «болезнь поцелуев» едва не убила девушку
15:47
Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет в третьем сезоне «Фоллаута»
15:41
Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве
15:36
«Колесо в колесе»: на рассекреченной видеозаписи Пентагона разглядели «херувима»
15:25
«Массовые направления»: россиянам назвали выгодные туры для отдыха в июне

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео