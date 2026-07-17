Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США: что известно

Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США

Президент США Дональд Трамп вновь сделал безопасность выборов одной из главных тем своей внутренней политики. Во время выступления из Белого дома он заявил, что Китай якобы получил данные 220 миллионов американских избирателей и использовал их для влияния на президентскую кампанию 2020 года.

Речь Трампа прозвучала на фоне подготовки США к промежуточным выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Президент призвал принять законопроект, меняющий требования к регистрации избирателей и подтверждению личности при голосовании.

Однако заявления главы государства вызвали неоднозначную реакцию в американских СМИ.

Журналисты напомнили, что ранее опубликованные оценки разведывательных ведомств США не подтвердили наличие иностранного вмешательства, которое могло бы изменить результаты выборов 2020 года.

Какие обвинения Трамп выдвинул против Китая

Главным тезисом выступления президента США стало утверждение о масштабной кибератаке со стороны Пекина.

По словам Трампа, китайские власти якобы получили доступ к информации о сотнях миллионов американских избирателей, включая имена, адреса и другие персональные данные.

Bloomberg отмечает, что президент назвал произошедшее крупнейшим взломом избирательной информации в истории США.

При этом агентство указывает: американские разведывательные структуры ранее не подтверждали, что Китай смог повлиять на техническую сторону голосования или изменить результаты выборов.

Трамп также заявил, что разведывательные ведомства скрывали от общества информацию о возможных действиях Китая. По его словам, недавно рассекреченные документы якобы показывают серьезные проблемы в американской избирательной системе.

Вместе с тем журналисты CNN обратили внимание, что значительная часть приведенных президентом аргументов уже обсуждалась ранее.

В документах разведки действительно говорилось о попытках Китая собирать информацию о политической системе США, кандидатах и общественных настроениях. Однако прямых доказательств влияния на итоги голосования представлено не было.

Что известно о вмешательстве в выборы 2020 года

Выборы президента США 2020 года завершились победой Джо Байдена, который опередил Дональда Трампа. После этого Трамп неоднократно заявлял о нарушениях и ставил под сомнение результаты голосования.

Американская разведка в 2021 году подготовила оценку возможного иностранного вмешательства. В документе отмечалось, что разные страны пытались влиять на американскую политику и собирать информацию о выборах.

При этом в отчете отдельно указывалось, что не было обнаружено признаков попыток изменить технические аспекты выборного процесса — регистрацию избирателей, подачу бюллетеней, подсчет голосов или объявление результатов.

CNN обращает внимание, что сбор информации об американских избирателях и вмешательство в выборы являются разными понятиями. Сам факт получения данных не означает, что государство смогло изменить волеизъявление граждан.

Почему Трамп снова поднял вопрос о правилах голосования

Одним из главных требований президента стало принятие закона «О спасении Америки». Документ предусматривает изменение требований к процедурам регистрации и голосования.

Трамп призвал республиканцев в Конгрессе поддержать инициативу, заявив, что новые правила необходимы для защиты избирательной системы. По его мнению, отсутствие таких мер создает возможности для нарушений.

Однако демократы выступают против законопроекта. Они считают, что подобные изменения могут создать дополнительные барьеры для части граждан при участии в выборах.

Reuters отмечает, что тема безопасности выборов стала частью стратегии республиканцев перед промежуточным голосованием. При этом внутри партии звучат призывы сосредоточиться на других вопросах, которые волнуют избирателей, включая стоимость жизни и экономическую ситуацию.

Почему речь стала частью политической борьбы

Выступление Трампа прозвучало в период, когда республиканцы пытаются сохранить контроль над Конгрессом. По данным Reuters, политическая ситуация для президента остается сложной. Его рейтинг сталкивается с давлением из-за экономических проблем и последствий конфликта в Иране.

Поэтому тема выборов становится не только вопросом безопасности, но и инструментом политической мобилизации сторонников.

Politico отмечает, что Трамп в очередной раз выступил с критикой американских разведывательных структур, которые, по его мнению, недостаточно серьезно оценивали угрозы со стороны Китая.

При этом многие из поднятых им вопросов — от защиты баз данных избирателей до надежности электронных систем голосования — давно обсуждаются экспертами по кибербезопасности. Спорным остается именно вывод о том, что эти проблемы напрямую повлияли на результаты выборов 2020 года.

Почему Трамп обвинил телеканалы после выступления

Еще одним последствием речи стал новый конфликт президента с американскими телеканалами.

По данным Axios, Трамп раскритиковал ABC и NBC за то, что они не прервали обычное вещание для прямой трансляции его выступления. Президент заявил, что такие решения должны иметь последствия, и вновь допустил возможность отзыва лицензий у крупных медиакомпаний.

При этом часть телеканалов все же показала обращение. CBS и Fox прервали свои программы в прайм-тайм, тогда как ABC и NBC транслировали выступление через цифровые платформы.

Таким образом, сама речь стала не только заявлением о безопасности выборов, но и новым этапом противостояния между Белым домом и частью американских СМИ.

Что означает новая кампания вокруг выборов

Выступление Дональда Трампа показало, что тема выборов 2020 года остается важным элементом американской политической повестки спустя несколько лет после завершения голосования.

Президент продолжает настаивать на необходимости реформы избирательной системы и связывает ее с угрозами внешнего вмешательства. Его оппоненты считают, что подобные заявления используются как инструмент политической борьбы.

Главный спор в США сейчас идет не только вокруг отдельных обвинений, но и вокруг более широкого вопроса: как обеспечить безопасность выборов, не ограничив при этом право граждан на участие в голосовании.

Именно эта дискуссия, вероятно, станет одной из центральных тем предстоящих промежуточных выборов.

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