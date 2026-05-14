Трамп написал Вэнсу предсмертное письмо с указаниями на случай своей гибели

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 14 0

Документ находится в ящике стола Resolute Desk в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп написал Вэнсу предсмертное письмо с указаниями

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу секретное письмо на случай своей смерти до окончания президентского срока. Об этом написала газета New York Post, ссылаясь на сотрудника Белого дома Себастьяна Горку.

По его словам, документ находится в ящике стола Resolute Desk в Овальном кабинете. Горка подчеркнул, что в Белом доме не опасаются возможного покушения на американского лидера со стороны иностранного государства или другого «враждебного игрока».

Горка, курирующий контртеррористическую стратегию администрации Трампа, заявил, что в США предусмотрены протоколы преемственности власти. В частности, он упомянул Китай, но подчеркнул, что не считает подобный сценарий вероятным.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 4 мая возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба с участием сотрудника полиции.

Сразу после того, как прозвучали выстрелы, сотрудники Секретной службы вывели весь журналистский пул в зал для брифингов Белого дома, ввели режим локдауна и усилили меры безопасности, оцепив несколько зон, включая пресс-офис.

До этого, в ночь на 26 апреля, 31-летний мужчина из Калифорнии открыл стрельбу в отеле Hilton в Вашингтоне, где проходил прием Ассоциации корреспондентов Белого дома при участии президента США Дональда Трампа.

Американский лидер раскритиковал уровень безопасности отеля и предположил, что стрельба не связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
Трамп написал Вэнсу предсмертное письмо с указаниями на случай своей гибели
1:00
Барановская шьет выпускное платье дочери у модельера «Дьявол носит Prada 2»
0:30
«Это больная мозоль»: Полина Диброва рассказала о воспитании сыновей
0:18
Воспитатели детсада спрятали оторванный палец девочки в ее колготках
0:00
«Важный элемент давления»: на Западе признали шаткое положение Зеленского из-за дела Ермака
23:52
Захарова предложила Зеленскому обратиться к гадалке Ермака для борьбы с ВС РФ

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
В Оренбурге терапевт отчитала пациентку за большие губы и потеряла работу
Искали несколько дней: пропавшего музыканта Сысоева нашли мертвым в Крыму
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео