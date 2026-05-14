Трамп написал Вэнсу предсмертное письмо с указаниями на случай своей гибели

Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу секретное письмо на случай своей смерти до окончания президентского срока. Об этом написала газета New York Post, ссылаясь на сотрудника Белого дома Себастьяна Горку.

По его словам, документ находится в ящике стола Resolute Desk в Овальном кабинете. Горка подчеркнул, что в Белом доме не опасаются возможного покушения на американского лидера со стороны иностранного государства или другого «враждебного игрока».

Горка, курирующий контртеррористическую стратегию администрации Трампа, заявил, что в США предусмотрены протоколы преемственности власти. В частности, он упомянул Китай, но подчеркнул, что не считает подобный сценарий вероятным.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 4 мая возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба с участием сотрудника полиции.

Сразу после того, как прозвучали выстрелы, сотрудники Секретной службы вывели весь журналистский пул в зал для брифингов Белого дома, ввели режим локдауна и усилили меры безопасности, оцепив несколько зон, включая пресс-офис.

До этого, в ночь на 26 апреля, 31-летний мужчина из Калифорнии открыл стрельбу в отеле Hilton в Вашингтоне, где проходил прием Ассоциации корреспондентов Белого дома при участии президента США Дональда Трампа.

Американский лидер раскритиковал уровень безопасности отеля и предположил, что стрельба не связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

