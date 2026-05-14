Дебош на борту: женщина укусила бортпроводника и пожелала смерти детям пассажира

Mirror: женщина укусила бортпроводника и пожелала смерти детям пассажира

В Великобритании мать-одиночка устроила драку и дебош на борту самолета во время девятичасового перелета авиакомпании TUI. Об этом сообщило Mirror.

Инцидент произошел с 36-летней женщиной, которая перебрала с алкоголем. Пытаясь «отключиться» на время долгого пути, она заказала бренди. Однако вместо сна впала в состояние неконтролируемой агрессии.

По словам очевидцев, она громко разговаривала, фамильярничала с окружающими. Затем начала перемещаться по салону, пошатываясь и мешая другим туристам.

Когда бортпроводница преградила ей путь в бизнес-класс, женщина разразилась нецензурной бранью. Ситуация обострилась спустя шесть часов после взлета. Дебоширка начала оскорблять соседей по ряду.

Конфликт перерос в физическое насилие, когда члены экипажа попытались успокоить пассажирку. Как сообщил прокурор, подсудимая пришла в ярость, когда ей предложили сесть и посмотреть фильм. Она размахивала руками перед лицами сотрудников, била кулаками по монитору в спинке кресла и даже пыталась закурить сигарету.

В итоге стюардам пришлось применить специальный комплект для связывания, который редко используется в гражданской авиации. Во время борьбы женщина ударила бортпроводника в живот, сорвала с него галстук и укусила за руку, когда тот затягивал путы.

Один из пассажиров попытался помочь команде, в ответ на что дебоширка пожелала смерти его детям. По прибытии в пункт назначения женщину передали сотрудникам кубинской полиции.

В Королевском суде Манчестера заслушали показания потерпевших, которые назвали этот случай самым пугающим за десятилетия работы. Защита женщины настаивала на том, что она страдает эмоционально неустойчивым расстройством личности и является единственным опекуном годовалого сына.

Судья Пол Мейсон охарактеризовал ее поведение как «непростительное и мерзкое». Он подчеркнул, что она была неуправляемой угрозой для 300 человек на борту.

Несмотря на тяжесть проступка, суд назначил ей пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, ей запретили выезд из Великобритании на 12 месяцев, обязали выплатить компенсации пострадавшим и пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

