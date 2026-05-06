Маленький герой: мальчик успокоил агрессивную пассажирку на борту самолета

People: восьмилетний мальчик успокоил агрессивную пассажирку на борту самолета

Восьмилетний мальчик по имени Феникс предотвратил экстренное изменение маршрута самолета компании Jet2, летевшего из Турции в Великобританию. Он сумел успокоить агрессивную женщину. Об этом сообщило People.

Спустя полчаса после взлета одна из пассажирок, тайно употреблявшая принесенный с собой алкоголь, начала вести себя крайне агрессивно. Женщина кричала на бортпроводников и применяла физическую силу, из-за чего экипаж всерьез рассматривал возможность незапланированной посадки.

Ситуацию спас Феникс, который вместе со своим отцом предложил женщине пересесть к ним. Ребенок начал показывать дебоширке свои футбольные карточки и петь ей песни, что полностью нейтрализовало ее агрессию до конца путешествия.

Отец мальчика рассказал журналистам, что Феникс взял управление ситуацией на себя, постоянно напоминая женщине о необходимости вести себя вежливо и спрашивая ее о детях.

По завершении полета командир воздушного судна лично поблагодарил семью за помощь. Авиакомпания в качестве награды пообещала предоставить Фениксу и его отцу сертификаты на бесплатные перелеты и подарочные наборы.

После возвращения домой мальчик начал получать посылки с благодарностями от незнакомых людей со всей Европы. Среди подарков, которые доброжелатели прислали юному герою, оказалась даже игровая приставка PlayStation.

Представители перевозчика подчеркнули, что доброта и забота ребенка помогли обеспечить комфорт и безопасность всех присутствующих на борту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.