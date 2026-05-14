Президент Литвы призвал сбивать нарушающие воздушное пространство дроны

Науседа: Литва должна сбивать вторгнувшиеся в ее пространство беспилотники

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что все беспилотники, незаконно пересекающие воздушное пространство страны, должны оперативно уничтожаться Вооруженными силами страны. Его слова приводит портал Made in Vilnius.

По его словам, такие объекты представляют потенциальную угрозу и не могут оставаться без реакции. Глава государства подчеркнул, что любой дрон, оказавшийся над территорией Литвы, автоматически должен рассматриваться как опасный, поскольку невозможно сразу определить его происхождение, маршрут и цели.

«Любой залетевший на территорию Литвы дрон представляет собой опасность, поэтому наша армия должна сразу же взять на себя уничтожение таких беспилотников», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ликвидации захоронений советских солдат. Москва расценила эти действия как варварские и потребовала немедленно прекратить осквернение памяти воинов.

