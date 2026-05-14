«Лавочка за два рубля»: Шура про шоу-бизнес 90-х
Отечественная индустрия развлечений, по мнению артиста, начала зарождаться не так давно.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) уверен, что в начале его карьеры шоу-бизнеса не существовало. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на презентации своей автобиографической книги «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».
«Его (шоу-бизнеса. — Прим. ред.) раньше и не было. Шоу-бизнес только сейчас начался, раньше это просто была такая лавочка за два рубля», — сказал артист.
Популярность Шура обрел как раз в 90-е. Причем за последние 30 лет певец ничуть не устал от своего эпатажного образа, который и принес ему славу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что со временем он изменил свое отношение к презентам от фанатов. Если в начале карьеры он принимал от них подарки в виде еды, то теперь категорически против этого. Шура вообще считает, что зрители не должны приносить ничего на концерты, ведь они уже и так заплатили за билет.
