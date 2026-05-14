Медики оказали помощь пострадавшим в ДТП на проспекте Мира в Москве

Рита Цветкова

Водитель не справился с управлением, и его автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми.

В каком состоянии пострадавшие в ДТП на остановке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Медики оказали необходимую помощь троим пострадавшим при наезде автомобиля на автобусную остановку на проспекте Мира в Москве. Водитель машины марки Infiniti не справился с управлением и слетел с проезжей части, протаранив павильон с людьми. Об этом сообщили представители столичного департамента здравоохранения на официальной странице в мессенджере МАКС.

«На месте происшествия работали бригады Центра медицины катастроф и Скорой помощи. Медпомощь понадобилась троим участникам аварии», — сказано в публикации Депздрава.

Врачи оценили состояние пострадавших как стабильное и заключили, что угрозы для жизни нет. Для дальнейшего лечения их госпитализировали в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского и Московский многопрофильный научно-клинический центр (ММНКЦ) имени Боткина.

Ранее источник 5-tv.ru рассказал, что иномарка въехала в автобусную остановку на высокой скорости. На место происшествия прибыли сразу шесть бригад скорой помощи и представители других экстренных служб. Все трое пострадавших — пешеходы, которые оказались на пути лихача 2004 года рождения. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры аварии на проспекте Мира.

