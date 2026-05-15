Палец висел на лоскутке кожи: халатность воспитателей обернулась трагедией в дагестанском детсаду

Но начнем мы с деталей жуткой истории, которая произошла в Дагестане, и за минувшие сутки это, наверное, самая запоминающаяся тема. У маленькой девочки в детском саду оторвало палец. И тут очень важно, как поступили воспитатели. В это сложно поверить, но они попытались просто скрыть случившееся.

Решение откровенно глупое, непонятно, на что рассчитывали взрослые люди. Из-за них малышка на всю жизнь останется инвалидом. Первые результаты расследования в репортаже корреспондента «Известий» из Дагестана Данияла Исаева.

Это тот случай, когда логика поведения «как бы чего не вышло» и стремление «не поднимать панику» привели к чудовищным последствиям. Девочке дверью прищемили ногу — бывает. Но то, что произошло дальше, не укладывается ни в какие рамки.

Это детский сад №22. Отсюда до ближайшей больницы около 15 минут на машине. Скорая бы доехала за несколько минут.

Мизинец дверью практически оторвало. Он висел на тонком лоскутке кожи. Вместо того, чтобы немедленно вызвать скорую, сотрудники детского сада, никак не обработав рану, надели на девочку колготки и связались с родителями — мол, заберите свою дочь, она повредила ногу. Даже отцу ничего не сказали — он привез девочку домой и поехал дальше по делам.

«Спустя минут восемь мать мне позвонила, слезно. Я не мог понять, в чем дело. Экстренно развернулся, приехал домой.

Мать в слезах у порога передает мне ребенка в руки, протягивая руку другую, показывает оторванный палец. По приезде в больницу констатировали, что палец как минимум два часа назад умертвился», — рассказывает отец пострадавшей Аскер Бабаев.

Врачи-травматологи говорят, что палец можно было спасти, если бы воспитатели сразу вызвали скорую помощь. Но время было упущено.

«Рана была открытая, рана еще кровоточащая. Ребенок был в стрессовом состоянии, орал, плакал. И мы, когда взяли перевязочную, открыли, там все было в крови…

Мы даже думали отправить в Москву, в силу маленького возраста ребенка, в том, что это был пятый палец стопы, и в том, что возраст очень маленький, его практически было восстановить невозможно. И прошло там более двух-трех часов тоже, но ни один хирург, микрохирург за это не взялся», — отметил заведующий отделения травматологии Гусейн Рустамов.

Логику действия воспитателей можно если не понять, то хотя бы предположить. Скорее всего, они рассуждали так: если девочку в больницу привезут родители, то этот травматизм не ляжет темным пятном на репутацию детского сада. Если же вызвать скорую непосредственно в детский сад, то придется отвечать. Но по закону они были обязаны сделать именно это.

«Воспитатель должен сразу сообщить об этом в медкабинет, первое. Второе, параллельно сообщить руководству вышестоящему и организовать первую доврачебную помощь. Папа и мама должны не забирать. Это исключено», — объясняет юрист Евгений Павлов.

Заведующую и трех сотрудниц детского сада сразу уволили. Теперь решается вопрос об уголовной ответственности. Суд уже арестовал двух воспитательниц и нянечку. Они обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.