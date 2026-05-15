«Боюсь остаться с этим одной»: почему женщины откладывают материнство

Лилия Килячкова
Количество дам, решающихся на рождение ребенка после 35 и даже после 40 лет, продолжает расти.

Почему женщины откладывают рождение ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Психолог Диринько: женщины откладывают рождение ребенка ради стабильности

Многие женщины откладывают рождение ребенка не из-за страха беременности, а из-за отсутствия ощущения надежности в отношениях. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала психолог и метакогнитивный коуч Елена Диринько.

Эксперт отмечает, что жизненные сценарии заметно изменились. Если раньше путь «учеба — брак — дети» воспринимался как стандарт, то теперь женщины чаще выстраивают собственную последовательность: образование, карьерный рост, финансовая устойчивость и поиск внутренней опоры.

При этом важным критерием в отношениях становится не только материальная состоятельность партнера. Гораздо большее значение приобретает его эмоциональная зрелость, готовность разделять ответственность и создавать ощущение психологической безопасности в отношениях.

«Им недостаточно того, что партнер финансово обеспечен. На первый план выходят эмоциональная зрелость, готовность разделить ответственность и ощущение психологической безопасности. Многие женщины сегодня говорят: я не боюсь родить, я боюсь остаться с этим одной», — подчеркивает специалист.

По словам психолога, решение о первом ребенке после 40 лет почти никогда не бывает импульсивным. Оно сопровождается внутренними колебаниями: тревогой за здоровье и возможные риски, сомнениями в собственных силах и страхом не справиться с нагрузкой по воспитанию. Одновременно присутствует и противоположное чувство — опасение упустить шанс на материнство.

Ситуацию дополнительно усложняет давление общества и информационного фона. Социальные сети, как отмечает эксперт, формируют двойственный образ позднего материнства: с одной стороны, демонстрируют его доступность, с другой — навязывают картинку «идеальной женщины», которая одновременно успешна, внешне безупречна, эмоционально стабильна и легко справляется с беременностью.

На этом фоне у многих усиливается внутреннее сравнение собственной реальности с отфильтрованными фрагментами чужой жизни, что делает решение о материнстве еще более сложным и эмоционально нагруженным.

«Боюсь остаться с этим одной»: почему женщины откладывают материнство
