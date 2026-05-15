Панк-группу Pussy Riot* внесли в перечень террористов и экстремистов

Деятельность музыкального коллектива запрещена на территории России.
Фото: Henning Kaiser/ТАСС
Панк-группу Pussy Riot* официально включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot», — указано в списке.
В декабре прошлого года Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры признал музыкальный коллектив экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Поводом послужили скандальные акции в храме Христа Спасителя, инцидент на финале чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве и ряд других инцидентов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Басманный суд Москвы вынес заочный приговор пяти участницам группы. Их признали виновными в распространении фейков о российской армии. Подсудимые получили сроки от восьми до 13 лет лишения свободы.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов, признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.
