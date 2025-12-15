Суд в Москве признал Pussy Riot* экстремистской организацией

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 49 0

Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, закрытое заседание состоялось после вынесения приговоров участницам группы.

Суд в Москве признал Pussy Riot экстремистской организацией

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тверской суд Москвы запретил деятельность объединения «Панк группа Pussy Riot»* на территории России, признав ее экстремистской организацией. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Решение суда стало следующим шагом после вынесения приговоров активным участницам группы.

Басманный суд Москвы 15 сентября заочно приговорил пятерых участниц Pussy Riot* к срокам от восьми до 13 лет колонии за распространение ложной информации о ВС РФ.

Наталии Алехиной назначили 13 лет, Марии Плетнер — 11 лет, а Люси Штейн, Катарине Буркот и Ольге Петровой — по восемь лет лишения свободы.

* — признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

