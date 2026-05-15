Российских борцов допустили на международные турниры с гимном и флагом

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях по панкратиону и смешанным единоборствам.

И прежде всего приятные новости для российских любителей спорта. Наших борцов допустили до мировых состязаний с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Решение одобрило бюро Объединенного мира борьбы. Эта организация проводит состязания по греко-римской, вольной и женской борьбе. А также другим направлениям, в том числе панкратиону и смешанным единоборствам. Наши атлеты традиционно сильны в этих дисциплинах и всегда завоевывают множество медалей.

Ранее были сняты все ограничения с российских борцов моложе 23 лет.

До этого 5-tv.ru писал, что спортсменам старшего возраста из России и Белоруссии разрешили участвовать в международных турнирах под своими флагами и с национальными гимнами. Решение приняла Всемирная федерация водных видов спорта.

Начиная с 2023 года, атлеты из России и Белоруссии могли выступать только в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов. Позже к ним присоединились команды.

