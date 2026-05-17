В Тель-Авиве сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг
Участники требуют от властей мирной политики в регионе и досрочных выборов.
Фото: Reuters/Ronen Zvulun
В Тель-Авиве проходит митинг против действующего израильского правительства, в котором приняли участие сотни жителей города. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались на театральной площади. Они требуют от руководства страны вести мирную политику на Ближнем Востоке и отказаться от создания на палестинских землях еврейских поселений. Некоторые участники призывают организовать досрочные выборы в стране.
Протестная акция объединила представителей левого политического направления, которые критикуют действия кабинета министров Израиля и его руководителя Биньямина Нетаньяху. Подобные мероприятия охватили также Хайфу и Иерусалим.
По словам источника, организаторы митинга согласовали его проведение с властями. Участники не нарушают общественный порядок, но на территории площади находятся полицейские.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции. Его обвиняют в получении дорогих подарков от бизнесменов, давлении на СМИ, а также различных договоренностях, которые проводились в интересах олигархата.
