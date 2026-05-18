В России продлили запрет на вывоз лома драгметаллов

В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом говорится на официальном сайте Правительства РФ.

Ограничения на вывоз отходов и лома драгметаллов были продлены на шесть месяцев — с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Предыдущий запрет действовал с ноября 2025-го по конец мая 2026 года.

«В рамках ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами (недрагоценные материалы, покрытые тонким слоем драгметалла. — Прим. ред.). Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны», — проинформировали в Правительстве.

Там также уточнили, что запрет не распространяется на слитки катодной сурьмы, проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями (заводов по очистке драгметаллов от сопутствующих примесей). Но масса одной пробы должна быть не более 500 граммов в партии.

Такие меры применяются с 2022 года. Они нацелены на увеличение загрузки производственных мощностей российских аффинажных предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторые привычные россиянам препараты запрещено перевозить через таможню. Некоторые лекарства, разрешенные к свободной продаже в одной стране, в другой могут считаться наркотиками. При этом не имеет значения, для личного пользования человек ввозит медикаменты или на продажу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.