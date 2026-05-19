Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Употребление пикантной пищи может положительно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Польза острого перца и вред для здоровья что будет если есть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Острый перец снижает артериальное давление и замедляет ритм сердца

Регулярное включение в рацион острого перца и продуктов на его основе способствует небольшому снижению артериального давления и замедлению ритма сердца. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в научном журнале Food& Function.

Специалисты провели масштабный анализ, изучив итоги 14 различных клинических испытаний. В центре внимания экспертов оказались капсаициноиды — специфические вещества, которые отвечают за характерную остроту перца.

В рамках экспериментов респонденты употребляли жгучий овощ в самых разных формах: от сухого порошка красного перца и свежего сока до ферментированной корейской пасты кочуджан и концентрированных биологических добавок с экстрактом этого растения.

Ученые стремились выяснить, как именно подобные гастрономические привычки отражаются на жизненно важных показателях организма.

В ходе наблюдений было установлено, что мгновенного или радикального влияния на давление продукт не оказывает. Тем не менее в тех исследованиях, которые длились более 12 недель, зафиксирован положительный накопительный эффект.

У испытуемых наблюдалось снижение диастолического давления в среднем на 0,8 миллиметра ртутного столба. Дополнительно было отмечено замедление частоты сердечных сокращений примерно на полтора удара в минуту.

Хотя авторы научной работы признают, что такие изменения пока нельзя назвать клинически значимыми для лечения серьезных патологий, они подтверждают наличие реального механизма влияния острого перца на сердце.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

12:25
Российская армия освободила населенный пункт Волоховка
12:15
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
12:07
ФСБ в Воронежской области задержала иностранцев, планировавших диверсию
12:00
Бюджетный отжиг: названы самые дешевые места для летнего отдыха
11:54
СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
11:45
«Россиеобразующая»: Лукашенко дал оценку Свердловской области

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Мальчик или девочка? Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка
Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео