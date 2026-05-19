ФСБ в Воронежской области задержала иностранцев, планировавших диверсию

Александра Якимчук

Они выполняли задания украинской Службы безопасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан ближнего зарубежья, планировавших диверсию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья, 1982 и 1988 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — уточнили в пресс-службе.

По данным правоохранительных органов, задержанные были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) в мессенджере Telegram. Они выполняли поручения куратора, в том числе приобретали сим-карты на подставных лиц и проверяли местность на уровень сигнала операторов мобильной связи.

Кроме того, в Воронежской области они изъяли несколько FPV-дронов, оснащенных взрывчаткой. После этого иностранные граждане взорвали один из беспилотников на территории воинской части.

Были возбуждены уголовные дела по трем статьям: «Оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», «Совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации», а также «Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Задержанным уже назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уроженец Киева был признан судом виновным в планировании терактов в Нижегородской области. Разработкой преступлений он занимался по заданию СБУ. Злоумышленнику было назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год.

