Волонтеры Народного фронта устраняют последствия удара ВСУ по ЛНР
Активисты также организовали сбор средств для помощи семьям пострадавших подростков.
Волонтеры Народного фронта прибыли в Старобельск для помощи в ликвидации последствий удара ВСУ по колледжу. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.
Добровольцы расчищают квартиры и улицы от осколков и убирают поврежденные оконные рамы. В местном краеведческом музее, пострадавшем от взрывной волны, активисты закрыли выбитые окна листами ДСП.
Команда доставила в город более двух тонн гуманитарной помощи. В первую очередь это питьевая вода и продуктовые наборы. Кроме того, Народный фронт открыл срочный сбор средств для поддержки семей, чьи дети пострадали в результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР.
По последним данным МЧС, число погибших увеличилось до 12 человек. Всего пострадали 48 человек, под завалами могут находиться еще девять студентов. Спасательная операция продолжается круглосуточно. Сейчас на месте работают около 100 специалистов и 75 единиц техники.
