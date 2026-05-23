Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске

Спасатели вручную разбирают завалы общежития колледжа в Старобельске

Спасатели вручную разбирают завалы после атаки Вооруженных сил Украины на общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Обстановку на месте удара 23 мая показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. 5-tv.ru публикует кадры с места трагедии.

На кадрах видно: одна часть здания уцелела, другая почти полностью разрушена. Внутри уцелевшего корпуса — личные вещи студентов, осколки стекол и фрагменты кровли. Из-под завалов достают тела погибших.

Периодически объявляется минута тишины, чтобы спасатели могли прислушаться и найти людей. Психологи работают на месте, оказывая поддержку пострадавшим и их родственникам.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным МЧС, погибли 12 человек, под завалами могут находиться еще девять.

Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим, отметив, что военной инфраструктуры в районе нет. Позже место обрушения вновь атаковали беспилотники — спасателям пришлось прерывать работу.

