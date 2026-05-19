Старые обиды: как письмо брата разрушило его отношения с сестрой

New York Post: письмо брата разрушило его отношения с сестрой

В США женщина решила отказаться от посещения свадьбы собственного брата после получения от него крайне резкого и обидного электронного письма. С такой проблемой она обратилась в New York Post.

Пострадавшая рассказала, что откровенные признания родственника вызвали у нее физическое недомогание и глубокую эмоциональную травму. Конфликт обострился за два месяца до торжества, когда сестра решила честно обсудить свои опасения по поводу их дальнейшего общения.

Ситуация начала развиваться после того, как брат главной героини, овдовевший два года назад, нашел новую любовь и запланировал бракосочетание. Несмотря на то, что между ними никогда не было тесной связи, родственники поддерживали вежливые отношения ради своей 89-летней матери.

Женщина призналась, что боялась окончательного прекращения контактов после смерти матери, о чем и написала брату. В ответ она получила обвинения в притворстве и неискренности. Брат заявил, что поступки сестры кажутся ему фальшивыми, и добавил, что это мнение разделяют и другие люди из их окружения.

Эксперт издания отметила, что поведение мужчины выглядит как проявление застарелого соперничества между братом и сестрой. Она подчеркнула, что личное мнение одного человека, даже если он является близким родственником, не должно восприниматься как абсолютная истина.

Специалист порекомендовала женщине не изолировать себя от всей остальной семьи, несмотря на нежелание присутствовать на празднике человека, оскорбившего ее.

