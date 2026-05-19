Родится вундеркинд: какой витамин в период беременности развивает память ребенка

Употребление повышенных доз «солнечного» вещества благотворно влияет на когнитивные способности.

Daily Mail: витамин D в период беременности развивает память у ребенка

Высокие дозы витамина D в рационе беременных женщин могут быть напрямую связаны с улучшением показателей памяти у их детей в будущем. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые из Университета Копенгагена провели масштабное клиническое исследование, в ходе которого сравнивали здоровье двух групп участниц: одни принимали стандартную норму в десять микрограммов вещества, а вторые — увеличенную дозу в 70 микрограммов.

Спустя десять лет эксперты протестировали около 500 детей этих женщин. Результаты анализа показали, что школьники, чьи матери получали усиленную поддержку организма витаминами во время вынашивания, справлялись с тестами на запоминание информации успешнее сверстников.

Профессор Эндрю Шеннан из Королевского колледжа Лондона отметил потенциальную общественную пользу открытия, учитывая доступность и безопасность таких добавок.

Тем не менее специалисты призывают к осторожности в выводах. Исследователь Лусия Иглесиас Васкес подчеркнула, что эффект был умеренным, а большинство участниц изначально не страдали от острого дефицита микроэлементов.

Профессор Асма Халил добавила, что данные результаты интересны, но не дают повода бесконтрольно принимать сверхвысокие дозы в надежде вырастить гения. В настоящее время официальные медицинские рекомендации в Британии предписывают ежедневный прием 10 микрограммов витамина D для поддержания здоровья костей, нервной системы и почек как матери, так и ребенка.

