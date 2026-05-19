Россия может потребовать от НАТО реакции на заявление Литвы о Калининграде

Россия может потребовать от НАТО прокомментировать заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможном нападении альянса на Калининградскую область. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с информационной службой «Вести».

«Было бы интересно либо дождаться от НАТО реакции на то, что заявил этот одиозный министр, либо потребовать этой реакции от альянса», — рассказал он.

Вице-спикер Совфеда надеется, что заявление Будриса не связано с официальной позицией НАТО, а является следствием его глупости. При этом в случае, если альянс не отреагирует на слова главы МИД Литвы, это может быть воспринято как согласие с подобными заявлениями.

Ранее Кястутис Будрис заявлял о необходимости давления на Москву. Он призвал альянс показать готовность к нападению на Калининградскую область. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова суицидальной паранойей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области. В Совбезе РФ назвали эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.

