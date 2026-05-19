На востоке Москвы обновляют 11 зданий по программе «Моя школа»

Александра Якимчук

Строения, в которых ведутся работы, были возведены в период с 1938 года по 1999-й.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В Восточном административном округе Москвы обновляют здания 11 учебных заведений в рамках программы «Моя школа». Об этом сообщили на портале mos.ru.

Все изменения соответствуют современным требованиям зонирования, внутренней и наружной отделки, освещению и другим параметрам. При этом все они были адаптированы с учетом конструктивных особенностей зданий и возраста учащихся.

Все школы, в которых ведется реконструкция, были возведены в прошлом веке, в период с 1938 года по 1999-й. И они уже перестали отвечать современным требованиям.

«Сейчас специалисты завершают работы по устройству новых инженерных коммуникаций. Полной замены потребовали системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Вместо чугунных батарей установили энергоэффективные радиаторы с возможностью регулировки температуры в помещении. В кабинетах проложили современную вентиляцию, проводной интернет и Wi-Fi, а также новые слаботочные сети для систем пожарной безопасности, видеонаблюдения, контроля и управления доступом», — отметили на портале.

Отделка в образовательных учреждениях будет выполнена в светлых тонах с акцентными деталями с одним из трех цветов на выбор: бирюзовый, песочно-оливковый или терракотово-оливковый.

Также школы оснастят новым современным оборудованием и мебелью. Кроме того, в помещениях была предусмотрена навигация, а привычные библиотеки заменили на медиатеки с зонами для индивидуальных и групповых занятий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс нового поколения, который планируют выполнить в эстетике русского авангарда. Общая площадь этого учреждения составит 113 тысяч квадратных метров.

