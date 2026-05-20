Смертельная опасность под ногами: как выжить при встрече с ядовитой змеей

При укусе змеи категорически не следует отсасывать яд ртом. Об этом в беседе с aif.ru рассказала биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова.

В различных регионах страны зафиксированы первые инциденты, в которых пострадали граждане от укусов гадюк. Атаки пресмыкающихся произошли в Саратовской, Тюменской, Московской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Татарстане, Пермском крае и Красноярском нацпарке.

Всплеск агрессии змей эксперты связывают с началом брачного сезона и установлением теплой погоды, что заставляет рептилий покидать зимние убежища и проявлять активность. Среди пострадавших оказались как дачники, работавшие на своих участках, так и туристы. Несмотря на отсутствие летальных исходов на данный момент, биологи предупреждают, что каждый такой случай требует немедленного медицинского вмешательства.

Комбарова отмечает, что чаще всего россияне сталкиваются с ужами и гадюками, и крайне важно уметь их различать. Уж характеризуется наличием желтых или оранжевых пятен на голове, отсутствием выраженной шеи и круглой формой головы. Гадюку же выдает зигзагообразный узор на спине, вертикальный «кошачий» зрачок, треугольная голова и заметный шейный перехват.

Эксперт подчеркивает, что при укусе категорически запрещено отсасывать яд ртом из-за риска его попадания в мозг через микротрещины в слизистой. Также нельзя накладывать жгут, так как это провоцирует некроз тканей, и употреблять алкоголь, который ускоряет интоксикацию и дает нагрузку на печень.

Пострадавшему необходимо принять горизонтальное положение, минимизировать движения и пить много воды небольшими порциями до приезда врачей. Лучшей защитой в лесу или на даче остаются высокие резиновые сапоги, которые змея не сможет прокусить.

