Трамп допустил, что останется президентом до 2032 года

Президент США Дональд Трамп допустил, что будет оставаться на посту президента США до 2032 года. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Коннектикуте.

«Я буду здесь в 2028-м, а может, я буду здесь и в 2032-м. Я не знаю. Может, и буду», — заявил американский лидер.

При этом по закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Норма действует с 1951 года.

Тем не менее Трамп уже не впервые намекает на возможность нового переизбрания. Ранее подобные заявления делал и его бывший советник Стив Бэннон, допускавший участие политика в выборах после окончания второго президентского срока.

Дональд Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года, обойдя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. До этого он уже возглавлял США с 2017 по 2021 год.

