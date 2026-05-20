Трамп допустил, что останется президентом до 2032 года

По закону его второй срок на посту главы государства должен завершиться в январе 2029 года.

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп допустил, что будет оставаться на посту президента США до 2032 года. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Коннектикуте.

«Я буду здесь в 2028-м, а может, я буду здесь и в 2032-м. Я не знаю. Может, и буду», — заявил американский лидер.

При этом по закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Норма действует с 1951 года.

Тем не менее Трамп уже не впервые намекает на возможность нового переизбрания. Ранее подобные заявления делал и его бывший советник Стив Бэннон, допускавший участие политика в выборах после окончания второго президентского срока.

Дональд Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года, обойдя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. До этого он уже возглавлял США с 2017 по 2021 год.

