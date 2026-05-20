Горы не отпускают: когда найдут тело погибшей альпинистки Наговициной

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Россиянка получила травму ноги 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шань.

Когда смогут спустить тело альпинистки Наговициной с гор

Фото: © РИА Новости/Юрий Куйдин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Альпинист Греков: тело Наговициной найдут не раньше лета

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, которую не смогли эвакуировать с пика Победы в Киргизии, смогут найти не раньше лета 2026 года. Об этом рассказал альпинист и начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков в беседе с РИА Новости.

По его словам, восхождения на пик Победы до лета не проводятся, поэтому добраться до места, где осталась Наговицина, раньше этого срока никто не сможет.

Альпинистка получила травму ноги 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы — самой высокой точки горной системы Тянь-Шань. Это произошло примерно на высоте 7,2 тысячи метров. Другие участники восхождения несколько раз пытались ей помочь, однако из-за тяжелой погоды эвакуация была невозможна. Один из альпинистов погиб во время попыток спасения.

Наговицина осталась на большой высоте с поврежденной палаткой, спальным мешком, а также небольшим запасом еды и воды. Операцию по ее спасению официально прекратили 25 августа 2025 года. Позднее, 27 августа, Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии объявило ее без вести пропавшей.

Пик Победы, как пояснил Греков, остается одной из самых сложных и опасных вершин региона. По его словам, там нет специалистов, которые заранее прокладывают маршрут и устанавливают страховочные перила для менее опытных восходителей. Начальник лагеря отметил, что его команда занимается сервисными услугами, но гидов на эту вершину не отправляет. Альпинисты идут туда на свой риск и под личную ответственность.

Также он предположил, что спустить тело Наговициной с такой высоты практически невозможно. Греков напомнил, что на пике Победы остаются тела и других погибших альпинистов, в том числе Михаила Ишутина, а некоторые находятся там еще с 1960-х.

Последний облет дроном над местом, где находилась палатка Наговициной, инициативная группа провела 2 сентября 2025 года. Признаков жизни там не обнаружили.

Ранее киргизский альпинист Наиль Муратов заявлял, что новая попытка спасательной операции возможна не раньше июля 2026 года. В данный момент работы в этом районе невозможны из-за экстремальных погодных условий.

До этого 5-tv.ru писал, как могли спасти Наталью Наговицину на пике Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

19:30
Собянин: количество операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое
19:20
Придется работать: Чехия ужесточила условия для получения пособий украинскими беженцами
19:15
Собянин: «Достоевская» — один из самых сложных проектов метро
19:13
Прятались в укрытиях: украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
19:09
Белуха застряла на мелководье в Охотском море
19:00
Изменения почерка могут сигнализировать о ранней деменции

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Певца SHAMAN раскритиковали после того, как он перекрестился перед своими портретами
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео