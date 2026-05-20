Горы не отпускают: когда найдут тело погибшей альпинистки Наговициной

Альпинист Греков: тело Наговициной найдут не раньше лета

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, которую не смогли эвакуировать с пика Победы в Киргизии, смогут найти не раньше лета 2026 года. Об этом рассказал альпинист и начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков в беседе с РИА Новости.

По его словам, восхождения на пик Победы до лета не проводятся, поэтому добраться до места, где осталась Наговицина, раньше этого срока никто не сможет.

Альпинистка получила травму ноги 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы — самой высокой точки горной системы Тянь-Шань. Это произошло примерно на высоте 7,2 тысячи метров. Другие участники восхождения несколько раз пытались ей помочь, однако из-за тяжелой погоды эвакуация была невозможна. Один из альпинистов погиб во время попыток спасения.

Наговицина осталась на большой высоте с поврежденной палаткой, спальным мешком, а также небольшим запасом еды и воды. Операцию по ее спасению официально прекратили 25 августа 2025 года. Позднее, 27 августа, Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии объявило ее без вести пропавшей.

Пик Победы, как пояснил Греков, остается одной из самых сложных и опасных вершин региона. По его словам, там нет специалистов, которые заранее прокладывают маршрут и устанавливают страховочные перила для менее опытных восходителей. Начальник лагеря отметил, что его команда занимается сервисными услугами, но гидов на эту вершину не отправляет. Альпинисты идут туда на свой риск и под личную ответственность.

Также он предположил, что спустить тело Наговициной с такой высоты практически невозможно. Греков напомнил, что на пике Победы остаются тела и других погибших альпинистов, в том числе Михаила Ишутина, а некоторые находятся там еще с 1960-х.

Последний облет дроном над местом, где находилась палатка Наговициной, инициативная группа провела 2 сентября 2025 года. Признаков жизни там не обнаружили.

Ранее киргизский альпинист Наиль Муратов заявлял, что новая попытка спасательной операции возможна не раньше июля 2026 года. В данный момент работы в этом районе невозможны из-за экстремальных погодных условий.

До этого 5-tv.ru писал, как могли спасти Наталью Наговицину на пике Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.