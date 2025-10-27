Шанс был: как могли спасти Наталью Наговицину на пике Победы

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

На исход операции повлияли усталость команды и окончание сезона восхождений.

Можно ли было спасти Наталью Наговицину

Фото: www.globallookpress.com/GTW

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Альпинистка Пекова: погибшую на пике Победы Наговицину можно было спасти

Российская альпинистка Наталья Наговицина, трагически погибшая на пике Победы, могла бы быть спасена, если бы к ней отправился опытный и смелый скалолаз. Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала альпинистка Алина Пекова, ставшая первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников мира.

По словам Пековой, шансы на спасение действительно имелись, и сами спасатели не отрицали возможности помочь альпинистке. Она подчеркнула, что на проведение операции могли повлиять усталость участников экспедиции и завершение сезона восхождений. При этом, по ее мнению, добраться до Наговициной мог бы только человек, готовый рискнуть собственной жизнью ради спасения другого.

Напомним, что 47-летняя Наговицина получила перелом ноги и застряла на пике Победы в Кыргызстане. Инцидент произошел 19 августа. Спасательная операция по эвакуации альпинистки, которая стала крайне сложной из-за особенностей горного рельефа и завершение сезона восхождений, была окончена 2 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему тела Дальмайер и Наговициной не получается эвакуировать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Российские артиллеристы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака
5:38
«Средства иссякли»: в США в связи с шатдауном перестанут платить пособия на еду
5:19
В Краснодарском крае автомобиль въехал в толпу людей
4:57
Шанс был: как могли спасти Наталью Наговицину на пике Победы
4:35
Германия просит США смягчить санкции для российских нефтяных компаний

Сейчас читают

Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео