Придется работать: Чехия ужесточила условия для получения пособий украинскими беженцами

Элина Битюцкая
Для выплат потребуется находиться в республике не менее 16 дней в месяц.

Министерство внутренних дел Чехии ужесточит правила предоставления социальных выплат беженцам с Украины. Об этом сообщило агентство CTK.

«Лица, получившие так называемую временную защиту, то есть в основном беженцы с Украины, подающие заявку на получение гуманитарных пособий, должны будут иметь работу, вести бизнес или быть зарегистрированы в бюро по трудоустройству», — передает издание.

Кроме того, получатели помощи обязаны проводить в стране минимум 16 дней в течение месяца, за который начисляется пособие.

Инициатива Праги ужесточить контроль прозвучала на фоне заявлений Брюсселя. Накануне спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон сообщила, что гражданам Украины призывного возраста необходимо аннулировать право на убежище в Европе. Таким образом она ответила на запрос о юридическом статусе украинцев в Евросоюзе после марта 2027 года, добавив, что дискуссии на этот счет все еще продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украинских врачей-беженцев лишили лицензии на работу в Польше.

