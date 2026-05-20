Собянин: количество операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое

Элина Битюцкая
В Москве живут более шести тысяч человек с пересаженными органами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

За последние пять лет число операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое — с 428 до 859 в год. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Особых успехов достиг НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его врачи выполняют все виды пересадок, включая сложные сочетанные вмешательства, когда одновременно заменяют несколько органов — например, почку и поджелудочную железу.

Некоторые направления остаются уникальными для России — в институте проводят трансплантацию тонкой кишки и имплантируют искусственный левый желудочек при терминальной сердечной недостаточности. За 2025 год хирурги провели более 400 операций, а за все время — свыше трех тысяч пересадок почки, более полутора тысяч — печени, а также 150 трансплантаций сердца и более 100 — легких.

Собянин подчеркнул и рост мастерства специалистов — недавно операция по пересадке почки заняла рекордные 1 час 15 минут.

«Меньше времени на операцию — меньше нагрузка и на пациента, и на врачей», — пояснил он.

В институте сформирован замкнутый цикл помощи: от подготовки к вмешательству до пожизненного наблюдения. С 2025 года работает специализированный амбулаторный центр, а для психологической поддержки пациентов круглосуточно открыто отделение медицинской психологии.

