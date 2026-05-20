«Соберись, тряпка» делает хуже: психолог раскрыла главную ошибку родителей

Психолог Дугенцова: дети теряют мотивацию при конфликтах с родителями

Конец мая становится для многих школьников не радостным ожиданием каникул, а периодом полного эмоционального выгорания. Детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему в последние недели учебного года дети резко теряют мотивацию, начинают конфликтовать с родителями и буквально отказываются учиться. Специалист рассказала в беседе с Life.ru, что дело чаще всего не в капризах или плохом поведении, а в накопившейся перегрузке.

Психолог отметила, что за учебный год ребенок живет в постоянном напряжении: ранние подъемы, контрольные, оценки, ВПР, экзамены, дедлайны и высокая тревожность постепенно истощают нервную систему. Именно поэтому к маю многие школьники уже не справляются с нагрузкой эмоционально.

По словам Дугенцовой, родители часто совершают ошибку, когда начинают давить на ребенка фразами вроде «соберись», «осталось чуть-чуть» или «вот в наше время». Специалист подчеркнула, что подобные слова не мотивируют детей, а только усиливают раздражение, тревогу и внутренний протест.

Вместо глобальных задач психолог советует дробить нагрузку на маленькие и понятные действия. Например, предлагать не «исправить математику», а решить несколько примеров или спокойно разобрать одну тему. Такой подход помогает психике воспринимать учебу не как бесконечный стресс, а как выполнимую задачу.

Кроме того, специалист рекомендовала давать детям возможность безопасно выплескивать накопившиеся эмоции. По ее словам, ребенку может помочь прогулка, физическая активность, поездка на природу, спортивные секции или даже так называемое «письмо злости», когда человек выписывает на бумагу все накопившиеся переживания.

Отдельно Дугенцова напомнила о важности сна. В конце весны многие школьники начинают поздно ложиться, больше времени проводить в телефоне и жить почти по летнему графику. Однако хронический недосып напрямую влияет на память, внимание и эмоциональное состояние ребенка.

«Дети намного лучше запоминают не оценки за май, а атмосферу дома в сложные периоды. Здесь происходит некая фиксация. В будущем, когда у ребенка будут какие-то сложности, важно, чтобы он понимал, что его примут и будут любить в любом случае, невзирая на трудности», — отметила психолог.

