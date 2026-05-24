Открывший стрельбу у Белого дома умер в больнице

Мужчина, открывший стрельбу у Белый дом, скончался в больнице. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Секретную службу США.

Ранее CBS News передавал, что стрелок выжил после перестрелки и был госпитализирован в критическом состоянии. По данным NewsNation, мужчина был вооружен пистолетом. Нескольким сотрудникам Секретной службы оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако госпитализация им не потребовалась.

Также в результате стрельбы пострадал случайный прохожий. По информации CNN, его состояние оценивается как тяжелое. В Секретной службе уточнили, что пока неизвестно, получил ли он ранение в результате выстрелов подозреваемого или во время ответного огня сотрудников ведомства. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

Президент США Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома, утверждает издание PBS.

