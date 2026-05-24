Новые загадочные сигналы передало радио «Судного дня»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Они прозвучали вечером 23 мая.

Что передало радио Судного дня 23 мая — новости

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Радиостанция УВ-76, широко известная как радио «Судного дня», снова подала сигналы. В эфире она передала два новых зашифрованных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВ-76 логи», который ведет ее мониторинг.

В эфире радиостанции вечером 23 мая были зафиксированы слова «сказопат» и «снопотюль». До этого прозвучало слово «плодозвяк».

О радио «Судного дня»

Радио «Судного дня» — неофициальное название военной радиостанции УВБ-76. Она также известна как «Жужжалка». Радиостанция вещает на коротких волнах с 70-х годов прошлого века. Большую часть времени она транслирует короткий «жужжащий» звук, который иногда прерывается, после чего передаются закодированные слова. За ее эфиром следят радиолюбители и криптографы, которые мониторят частоту и пытаются расшифровать сигналы. Они также считают, что слова, которые выдает радио, могут нести в себе очень важные вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 11 мая в эфире радиостанции прозвучали четыре загадочных слова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

4:20
Новые загадочные сигналы передало радио «Судного дня»
4:02
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
3:38
Открывший стрельбу у Белого дома умер в больнице
3:34
Появились кадры ночных ударов по Киеву
3:03
Взрывы прогремели в Киеве
3:00
Москву ждет резкое похолодание после жары

Сейчас читают

Появились кадры ночных ударов по Киеву
В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео