Радио «Судного дня» передало четыре загадочных сигнала за сутки

Светлана Стофорандова Журналист

Три передачи прозвучали около полудня, а еще одна — уже после 15:00.

Что передало радио Судного дня 11 мая

Радиостанция УВБ-76, известная в народе как радио «Судного дня», за последние сутки передала четыре загадочных сигнала. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Три передачи вышли около полудня по московскому времени, и еще одна — после 15:00. Мужской голос продиктовал необычные кодовые слова: «мэтролук», «головчатый», «матаморф» и «негромкий».

Последний раз активность на частоте УВБ-76 была зафиксирована совсем недавно — 7 мая, в День радио.

Радиостанция УВБ-76 вещает на коротких волнах с 1970-х годов, но ее истинное предназначение до сих пор остается загадкой. Одна из самых популярных версий связывает ее работу с военными структурами. Считается, что она периодически передает зашифрованные сообщения, которые могут быть связаны с вопросами мировой безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 30 апреля на волнах радио «Судного дня» можно услышать такие кодовые слова, как «сексофай» и «кобчик».

