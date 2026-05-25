Поиски причины: девушка едва не умерла от кашля из-за пирсинга на носу

Диана Кулманакова
Сначала она занялась самолечением.

Чем опасен пирсинг на носу: можно ли вдохнуть септум

Жительница США перенесла экстренную операцию после того, как случайно вдохнула собственное украшение для носа, которое застряло в ее дыхательных путях. Об этом сообщило Yahoo News.

По данным источника, 25-летняя девушка в течение месяца страдала от изнурительного кашля, истинную причину которого удалось установить только после проведения рентгена. Пациентка поначалу не придала значения пропаже пирсинга, так как подобные изделия часто терялись и ранее.

Однако в какой-то момент у нее начались приступы кашля такой силы, что она буквально задыхалась и не могла разогнуться.

«Это было похоже на то, как будто я пытаюсь выкашлять собственные легкие — ничего подобного я раньше не испытывала», — рассказала девушка.

Сначала американка предположила, что причиной недомогания стала шерсть золотистого ретривера — собака принадлежала ее бывшему партнеру. Но лекарства от кашля не приносили облегчения. Это заставило ее обратиться за медицинской помощью.

В ходе осмотра специалист назначил рентген грудной клетки. Результаты обследования удивили как пациентку, так и медицинский персонал. На снимке отчетливо виднелся металлический предмет, застрявший в бронхах — крупных трубках, ведущих к легким.

Девушка вспомнила, что пирсинг септума выпал примерно в то же время, когда начались проблемы со здоровьем, но она просто вставила новое украшение.

Врачи провели бронхоскопию под наркозом, извлекая инородное тело через дыхательные пути. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

