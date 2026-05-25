Кредитный бум в России: число выдач выросло более чем наполовину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Граждане стали значительно чаще оформлять потребительские займы для личных нужд.

Сколько человек в России берут кредиты статистика показатели

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число выдач кредитов в России выросло более чем на половину

В апреле 2026 года количество выданных потребительских кредитов в России увеличилось на 60% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на статистические отчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за второй весенний месяц банковские организации одобрили российским гражданам 2,03 миллиона кредитных соглашений. Если сопоставлять эти данные с апрелем 2025 года, когда было зафиксировано 1,27 миллиона выдач, чистый прирост составил порядка 760 тысяч договоров.

Динамика относительно марта текущего года также продемонстрировала подъем, увеличившись на 3%. В денежном эквиваленте общий объем предоставленных за месяц средств достиг отметки в 418,15 миллиарда рублей. Этот финансовый результат превысил прошлогодний на 83%, что в абсолютных цифрах означает рост почти на 190 миллиардов рублей.

Аналитики связывают столь резкую активность заемщиков с последовательным смягчением денежно-кредитной политики Банка России. По результатам апрельской встречи совета директоров регулятор принял решение снизить ключевую ставку до уровня 14,5% годовых.

Данная мера спровоцировала постепенное сокращение стоимости рыночных кредитных продуктов. Тем не менее проценты по займам все еще существенно превышают ключевую ставку — к середине марта этот разрыв был двукратным.

Эксперты полагают, что ажиотаж может иметь и негативные предпосылки. Кредиты становятся вынужденной мерой из-за замедления роста заработных плат, что вынуждает людей использовать заемные ресурсы для покупки необходимых товаров вместо собственных накоплений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

16:35
Бросьте вызов телу: врач раскрыла пользу ходьбы босиком
16:27
На Украине перезахоронили одного из главных пособников нацистов в годы Второй мировой
16:20
Слишком поздно: брошенная семья отказалась принимать в дом блудного отца
16:16
Экс-стилист Лерчек продала под видом люкса кроссовки, которые воняли клеем
16:11
«Сделано в Италии»: ирландский журналист показал дроны на месте удара ВСУ в Старобельске
16:10
Олег Савельев покинул пост замминистра обороны

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Заседание по иску родственников Яниса Тиммы к Анне Седоковой перенесли
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео