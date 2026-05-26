Делегация минэкономики и МИД Японии прибыла в Россию

Делегация, в состав которой вошли высокопоставленные сотрудники японского Министерства экономики, торговли и промышленности, а также внешнеполитического ведомства, находится с официальным визитом в России. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости представитель Министерства экономики Японии.

В состав группы вошли руководитель департамента торговой политики Минэкономики Масаеси Араи и заместитель главы европейского департамента МИД Японии Масаки Исикава.

Представители Токио проведут серию встреч на уровне правительств. Представитель профильного ведомства Японии подтвердила факт нахождения чиновников в командировке на российской территории, уточнив, что их визит рассчитан на несколько дней.

Подготовку к поездке вели заблаговременно: еще в начале мая из различных источников поступали сведения о намерении Токио направить экономическую миссию в Россию.

Позже профильное министерство Японии подтвердило эти планы, хотя и выступило с опровержением информации о возможном расширении экономического взаимодействия между странами.

Генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара подчеркивал значимость сохранения контактов с Россией как с соседним государством. Однако он подчеркнул, что японская сторона продолжит придерживаться санкционной политики из-за ситуации на Украине и исключает возможность проведения переговоров на уровне министров иностранных дел.

Со стороны Москвы официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что российское ведомство не выступало с инициативами о возобновлении диалога с японскими коллегами.

По ее словам, предложений о встречах, в том числе касающихся защиты активов иностранных компаний, со стороны Токио также не поступало.

Этот визит проходит на фоне сложной дипломатической обстановки, при этом стороны ограничиваются контактами на уровне руководителей департаментов для обсуждения текущих вопросов, не меняя общих политических позиций в отношении друг друга. Программа пребывания делегации включает рабочие консультации, детали которых публично не раскрываются.

