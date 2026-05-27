На Пушкинский день 6 июня в Москве пройдут бесплатные мероприятия

Пушкинский день России и День русского языка отметят в Москве 6 июня. К празднику Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина и его филиалы подготовили программу бесплатных экскурсий, концертов и выставок.

Вход в музейные пространства Москвы будет свободным по бесплатным электронным билетам, которые можно будет оформить на портале mos.ru. Информация о праздничной программе опубликована на официальном сайте Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина.

Почему Пушкинский день отмечают 6 июня

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года. В 2026 году исполняется 227 лет со дня его рождения.

Пушкинский день России ежегодно совпадает с Днем русского языка. В этот день в музеях, библиотеках и культурных центрах проходят литературные чтения, экскурсии, выставки и концерты, посвященные жизни и творчеству поэта.

Одной из главных московских площадок праздника традиционно становится Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина на Пречистенке. В его коллекции находятся предметы пушкинской эпохи, книги, портреты, мебель, произведения декоративного искусства и материалы, связанные с жизнью поэта и его окружения.

Государственный музей Пушкина на Пречистенке в Москве

Главную праздничную программу подготовили в усадьбе на Пречистенке, 12/2. Посетители смогут бесплатно осмотреть экспозиции музея и попасть на специальные мероприятия, посвященные Пушкинскому дню.

В 12:00 и 15:00 пройдут экскурсии в «Открытые хранения ГМП». Гостям покажут мемориальные и наиболее ценные экспонаты пушкинского времени, редкие издания XVIII–XIX веков, предметы изобразительного и прикладного искусства.

Также в музее организуют обзорную экскурсию «…будь заодно с гением!» Сеансы запланированы на 12:00, 15:00 и 16:00.

В 13:00 посетителей пригласят на экскурсию по выставке «Журнал „Современник“. Последний проект Пушкина», посвященной литературному журналу, который поэт основал незадолго до своей гибели.

В усадебном дворе музея в 13:00 состоится праздничный концерт «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» В программе примут участие учащиеся Детской музыкальной школы Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и воспитанники «Мастерской Театра Автора».

Еще один праздничный концерт пройдет в музее в 18:00. Вход на мероприятия будет возможен по бесплатным электронным билетам на портале mos.ru, при этом ссылки для их получения музей опубликует позднее.

Мемориальная квартира Пушкина в Москве

В Пушкинский день в Москве бесплатно откроется Мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина на Арбате, 53, строение 1. Именно здесь после свадьбы поэт жил с Натальей Гончаровой.

В 13:00 в квартире пройдет обзорная экскурсия «В гости к Пушкину». Посетителям расскажут об истории знакомства поэта с будущей супругой, сватовстве, свадьбе и первых месяцах их семейной жизни.

В экспозиции можно увидеть предметы, связанные с Натальей Николаевной и детьми Пушкиных, а также узнать, какой была московская жизнь в первой половине XIX века.

Для бесплатного посещения экскурсии также потребуется электронный билет на портале mos.ru. Ссылка на оформление появится ближе к празднику.

Дом-музей Василия Пушкина в Москве

Еще одной бесплатной площадкой в Москве станет Дом-музей Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной улице, 36. Василий Пушкин был дядей великого поэта, известным литератором, театралом и коллекционером книг.

Обзорные экскурсии по дому пройдут в 12:00 и 14:00. Гостям покажут интерьеры старинной московской усадьбы, предметы быта, мебель, книги, журналы и произведения искусства конца XVIII — начала XIX века.

На этой площадке также будет работать выставка «…В семействе нашем, где царствует любовь…», подготовленная к 260-летию со дня рождения Василия Пушкина. Вход на экскурсии заявлен по бесплатным электронным билетам на портале mos.ru.

Мемориальная квартира Андрея Белого в Москве

В праздничной программе участвует и Мемориальная квартира Андрея Белого, расположенная на Арбате, 55/32.

В 14:00 там пройдет обзорная экскурсия «Пушкин Андрея Белого». Гостям расскажут, как творчество Александра Пушкина воспринимал один из самых ярких писателей Серебряного века и какое место пушкинское наследие занимало в русской литературе последующих поколений.

Посетить площадку 6 июня также можно будет бесплатно по предварительно оформленному электронному билету.

Дом-музей Тургенева в Москве

Дом-музей Ивана Сергеевича Тургенева на Остоженке, 37/7, строение 1, также войдет в программу Пушкинского дня.

Обзорные экскурсии по его экспозиции состоятся в 13:00 и 15:30. Хотя музей посвящен другому классику русской литературы, его участие в празднике позволяет расширить маршрут по литературной Москве и увидеть, как сохраняется память о писателях XIX века.

Вход в Дом-музей Тургенева 6 июня будет свободным по бесплатному электронному билету.

Выставочные залы в Москве на Арбате

На Арбате, 53, строение 6, гости смогут бесплатно посетить Выставочные залы Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина.

В 15:00 там пройдет обзорная экскурсия по выставке «Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина». Экспозиция знакомит посетителей с ценными предметами и произведениями, связанными с жизнью и эпохой поэта.

Какие выставки можно будет посмотреть бесплатно в Москве

На Пречистенке в Пушкинский день посетителей ждут сразу несколько выставок. Среди них:

«Лето в музейном саду на Пречистенке»;

«Путешествие в старую Россию» к 220-летию со дня основания издательского дома Дациаро;

«НАРОДЫ РОССИИ» из фондов музея;

«Игра давно минувших дней. Русская деревянная игрушка из собрания И. Сбруева»;

«Повернись ко мне в профиль»;

«Журнал „Современник“. Последний проект Пушкина»;

«Поэт и племянник» к 260-летию Василия Пушкина.

В Доме-музее Василия Пушкина будет доступна выставка о семье литератора, а в Выставочных залах на Арбате — экспозиция «Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина». Полный перечень площадок и выставок в Москве опубликован музеем в официальной программе праздника.

Как получить бесплатные билеты на Пушкинский день в Москве

Свободное посещение Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина и его филиалов будет организовано по бесплатным электронным билетам на портале mos.ru.

Билеты потребуются для посещения:

Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина на Пречистенке, 12/2;

Мемориальной квартиры Пушкина на Арбате, 53, строение 1;

Мемориальной квартиры Андрея Белого на Арбате, 55/32;

Дома-музея Тургенева на Остоженке, 37/7, строение 1;

Дома-музея Василия Пушкина на Старой Басманной улице, 36;

Выставочных залов на Арбате, 53, строение 6.

Часть ссылок для оформления билетов музей разместит позднее. Поэтому желающим попасть на экскурсию или концерт стоит заранее следить за обновлением официальной афиши: количество мест на мероприятия может быть ограничено.

Маршрут по пушкинской Москве на 6 июня

Тем, кто хочет посвятить празднику целый день, удобно начать прогулку с музея на Пречистенке, где сосредоточена основная программа. После экскурсии и концерта можно пройти к Мемориальной квартире Пушкина на Арбате, а затем заглянуть в Выставочные залы и Мемориальную квартиру Андрея Белого.

Отдельный маршрут можно построить через Дом-музей Тургенева на Остоженке и Дом-музей Василия Пушкина на Старой Басманной. Такой день позволит не только бесплатно посетить экспозиции, но и увидеть литературную Москву, связанную с поэтом, его семьей и русской культурой XIX века.

Подробная городская программа мероприятий ко Дню русского языка может дополняться ближе к 6 июня.

