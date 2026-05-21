Букет маме или жене? Можно ли ужиться с сыночкой-корзиночкой

Мария Горбунова Эксклюзив

Существуют мужчины, не сепарировавшиеся от гиперопекающей матери. Можно ли с такими построить крепкую семью?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сначала это умиляет: он заботливый, внимательный, звонит маме каждый день. Но в какой-то момент ты понимаешь, что в ваших отношениях незримо присутствует третий. Его мама решает, куда вы поедете в отпуск, как воспитывать детей и почему ты «недостаточно стараешься».

Как не превратиться в «мамочку» для взрослого мужчины и можно ли построить здоровые отношения с «сыночкой-корзиночкой» или, просто говоря, маменькиным сынком?

Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт Анастасия Суфиева.

Анастасия Суфиева
Психолог

Кто такие сыночки-корзиночки

Фото: 5-tv.ru

Сыночка-корзиночка — это мужчина, чей психологический возраст не соответствует реальному. Внутри он все еще сильно привязанный к маме маленький мальчик, который, к тому же, испытывает регулярную потребность в одобрении и неустойчив в жизненных выборах.

«Этот термин скорее описывает поведенческие паттерны, встречающиеся в разных семьях и культурах. Это не значит, что такой мужчина плохой или непригодный для отношений. «Сыночка-корзиночка» формируется в результате воспитания и раннего детского опыта, когда у ребенка не формируется понимания, где его желания и потребности, а где чужие. За него всегда решают.

Так формируется инфантильная привязанность к маме. Она становится центром его вселенной, и сыну сложно учиться жить отдельно, брать ответственность, принимать решения без постоянного одобрения. Сильная, контролирующая, эмоционально активная мама не учит ребенка взрослеть», — объясняет Суфиева.

В подобных условиях мальчик не набирает навыков самостоятельности и самостоятельного решения проблем. Будучи взрослым, такой мужчина может чувствовать зависимость от матери как способ ощутить некую значимость, защиту. Это может маскироваться под заботу, однако на практике мешает взрослеть, выстраивать отношения с миром и, соответственно, с противоположным полом.

Такой человек не учится договариваться, не учится жить по своим правилам. У него нет внутренней опоры, и это очень мешает во взрослой жизни.

Можно ли построить с отношения мужчиной — сыночкой-корзиночкой

Фото: 5-tv.ru

Чрезмерная эмпатия к маме превращается в общее правило поведения с женщиной. В паре мужчина может ожидать, что партнерша подхватит мамин функционал: заботу, разрешение бытовых вопросов, эмоциональную поддержку.

Женщина в таких отношениях может чувствовать, что ей постоянно приходится вести за руку взрослого мужчину, решать его задачи, подпитывать самооценку, эмоционально утешать.

«Если вы узнаете себя, и ваш партнер очень привязан к маме, вам важно порефлексировать и задать себе вопрос: почему в вашу жизнь притянулся такой мужчина? Возможно, вы сами не сепарированы от родителей и испытываете зависимость от их мнения. Либо вы любите контролировать, подавлять, берете на себя ответственность», — отметила психолог.

Женщина, вступающая в отношения с сыночкой-корзиночкой, должна понимать, что необходимо четко очертить личные границы и границы в отношениях. Кто за что отвечает? Какие вопросы кто решает? Где начинается и заканчивается роль каждого? Также важно обсудить отношения с родственниками, определить рамки их участия в жизни пары.

«Вступать или не вступать в отношения решать только вам. Всегда слушайте свое сердце. Изменения вполне реальны, но они требуют времени и желания обоих партнеров, и часто нужна профессиональная поддержка. Важно понимать, что вам уж точно не нужно принимать на себя роль мамочки и постоянно спасать партнера. Вы можете создать здоровую динамику, где вы оба взрослые, несете ответственность за свою жизнь, за ваше партнерство, поддерживаете друг друга.

Если же вы уже в отношениях с таким мужчиной, обозначьте свои ожидания по самостоятельности и автономии каждого, без обвинений, без претензий, просто поговорите. Поддерживайте партнера, дайте почувствовать ваше доверие к нему, уверенность, что он справится. Ваша задача — помогать ему расти как личности, а не брать на себя взрослые функции, которые принадлежат ему», — говорит эксперт.

Также психолог советует постоянно работать над общением, учиться говорить о своих чувствах и планах, ясно формулировать потребности и границы, рассмотреть возможность семейной или индивидуальной терапии. Может потребоваться работа с зависимостями, границами, моделями общения: профессионал поможет распутать какие-то застарелые семейные схемы.

«Развивайтесь сами. Ваша независимость — это ваша сила: работа, хобби, друзья, собственные цели — это не решит проблему полностью, но серьезно снизит риск выгорания и вовлечения в партнера полностью», — подчеркнула Суфиева.

Если не получается построить отношения с мужчиной — сыночкой-корзиночкой

Когда стоит задуматься об уходе из таких отношений?

Когда у мужчины сохраняется привычка перекладывать ответственность на партнершу без каких-либо признаков изменений после продолжительного времени и попыток работать над ситуацией.

Когда есть манипулирование чувствами, когда у женщины возникает постоянное чувство вины за попытку договориться, установить рамки дозволенного.

Когда продолжается непреодолимая зависимость от мамы, которая не допускает изменений и реально мешает вашим отношениям. Это могут быть совместное проживание, частые конфликты из-за мамы, постоянное вмешательство, отсутствие уважения, нехватка доверия, постоянно повторяющиеся ситуации, которые не решаются.

«Если вы замечаете, что после нескольких месяцев попыток изменений ничего не двигается в лучшую сторону, и вы чувствуете, что ваша энергия, ваше благополучие страдают, имеет смысл пересмотреть приоритеты и подумать о собственной безопасности и счастье. Это ваша забота о себе», — подчеркнула Анастасия.

