Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу

Александра Якимчук
От падения обломков орудий сгорело несколько автомобилей.

Атака ВСУ на Таганрог 27 мая 2026 — новости и пострадавшие

Фото: © РИА Новости/Владимир Никонов

Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По уточненным данным, последствия ракетной атаки по Таганрогу принесли большое несчастье — пострадали две женщины», — проинформировал глава региона.

Он добавил, что их доставили в больницу. Женщинам оказывают медицинскую помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что около пяти часов утра в Таганроге прогремел взрыв и сработала сирена воздушной тревоги. В результате отражения ракетного удара несколько обломков орудий упали на автомобили, что привело к возгоранию.

Также 5-tv.ru писал о том, что семь человек, в том числе два ребенка, погибли в результате массированных ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, еще 14 человек получили ранения, среде них три медика.

Также повреждения получили четыре дома и объекты гражданской инфраструктуры.

