Картину «Девятый вал» ждет первая за почти два века большая реставрация

Главный шедевр Ивана Айвазовского ждет большая реставрация. Речь о картине «Девятый вал». Ей почти два века. Ювелирная работа пройдет прямо на глазах посетителей. Специалистам предстоит вернуть полотну изначальные цвета. Корреспондент «Известий» Анастасия Репикова понаблюдала за процессом.

До сих пор легендарное полотно мариниста Ивана Айвазовского восстанавливали лишь точечно. Впервые в истории самый сокрушительный «Девятый вал» ждет полноценная реставрация. Предшествовало ей технологическое исследование. Рассматривали буквально со всех сторон.

«Съемка как в прямых лучах, так и с боковым освещением, съемка видимой люминесценции под воздействием ультрафиолетового света. У нас впервые удалось сфотографировать это произведение полностью в инфракрасной области спектра. То есть мы имеем полный кадр со всего произведения и можно детально рассматривать», — рассказал заведующий отделом технологических исследований Русского музея Вячеслав Торопов.

Чтобы потом с ювелирной точностью укрепить лакокрасочный слой, грунт и устранить очаги отслоений. Эти скрытые процессы не бросаются в глаза, но волна, написанная маслом, как будто угрожает захлестнуть саму себя. И как бы бережно ни обращались с картиной, время ее не щадит.

«Структура красочного слоя имеет тенденцию к приподнятостям грунтового кракелюра. И этот процесс, к сожалению, прогрессирует. Но прогрессирует настолько, что вот на самых фигуративных участках живописи — в левой нижней четверти — уже появляются очаги приподнятости, шелушения красочного слоя, грозящие осыпанием. И даже какие-то фрагменты уже начинают осыпаться», — пояснил заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

А ведь глубокий символизм и драматизм здесь сочетаются с непревзойденной техникой. Айвазовский использовал метод многослойной лессировки — поверх одного слоя наносил другой, почти полупрозрачный, создавая тем самым иллюзию цветного стекла. И хотя за всю жизнь он написал больше шести тысяч картин — примерно по 92 в год, именно «Девятый вал» стал его главным шедевром.

Эту картину, как и другие, Айвазовский писал по памяти — считал, что движения стихии неуловимы для кисти. Но его полотна как будто оживали. В 1850-м это «Девятый вал». Той же осенью картину впервые показали в Московском училище живописи. Среди зрителей был еще никому не известный 19-летний Иван Шишкин. Говорят, он простоял перед полотном несколько часов. Его поразила не просто монументальность, а то, как картина накрывает тебя с головой.

«Девятый вал» произвел впечатление и на самого императора. Николай II лично купил ее для Зимнего дворца. В 1897 году картину передали в Русский музей. Показывали на выставках и по всему миру.

«Представьте себе: накатывают на вал, раскатывают с вала, накатывают, раскатывают. Вот это все полотно выдержало, оно, еще раз повторяю, находится в состоянии вполне приемлемом. Но это Русский музей, и мы обязаны предъявить городу и миру, что называется, „Девятый вал“ в том виде, в котором он вышел из-под пера нашего гениального художника», — подчеркнула генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Эту картину больше трех метров в ширину перенесут в зал открытой реставрации. Специалисты уверяют: уже через четыре месяца знаменитое полотно снова захлестнет волной света и цвета. И уже в октябре обновленный шедевр представят на выставке в честь 210-летия со дня рождения Ивана Айвазовского.

