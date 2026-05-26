НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике

Давид Андриясов Журналист

Новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса на оборону Латвии и Эстонии.

Зачем НАТО разворачивает силы в Прибалтике

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

НАТО разрабатывает новую командную структуру для ускоренного развертывания войск в странах Балтии на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая позволит оперативно развернуть войска в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией», — сообщило агентство.

Сейчас подразделения альянса, размещенные в странах Прибалтики и на севере Польши, подчиняются единому штабу в польском Щецине. По данным Reuters, назначение второго армейского корпуса для этого региона должно ускорить переброску сил в случае кризиса. Кроме того, новая схема позволит решить проблему нехватки дальнобойной артиллерии, систем ПВО, инженерных и медицинских подразделений.

Как уточнили источники агентства, ключевую роль в формировании новой структуры возьмут на себя Германия и Нидерланды. При этом сроки реализации проекта и предполагаемая численность военных пока не раскрыли.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных границ. В альянсе эти меры называли политикой сдерживания. В свою очередь, в российском МИД подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, и призывали Запад отказаться от дальнейшей милитаризации Европы. При этом дипломаты фиксировали, что сейчас нет почвы для диалога с Западом

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики используют тему «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем, однако, по его словам, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

