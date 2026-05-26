Смесь вызывает аутизм? Обязательно ли матери кормить ребенка грудью

Связи между кормлением ребенка смесью и развитием аутизма не существует

Грудное молоко считается оптимальным питанием для младенца: оно меняется вместе с потребностями ребенка и содержит необходимые ему вещества.

Но кормить грудью получается не всегда. У одной женщины возникают медицинские ограничения, у другой не хватает молока, третья вынуждена принимать лекарства или по личным причинам выбирает искусственное вскармливание.

И вместо поддержки мать нередко получает страшилки: якобы в детской смеси находятся опасные вещества, а сам ребенок из-за бутылочки будет хуже развиваться или у него появится аутизм. Так ли это на самом деле — в материале 5-tv.ru.

В детской смеси пестициды, поэтому у ребенка появится аутизм?

Связи вида «ребенка кормили смесью — у него развилось расстройство аутистического спектра» научные данные не подтверждают. Некоторые исследования действительно выявляли статистическую связь между грудным вскармливанием и меньшей частотой расстройства аутистического спектра.

Однако такая связь сама по себе не доказывает, что именно детская смесь вызывает аутизм: на развитие ребенка одновременно влияет множество факторов, а расстройства аутистического спектра связаны с сочетанием генетических и средовых причин.

Иначе говоря, мать, которая кормит ребенка смесью, не «делает его аутистом». Грудное вскармливание остается предпочтительным вариантом, если оно доступно, но искусственное вскармливание при необходимости не является доказанной причиной расстройства аутистического спектра.

Отдельная страшилка касается пестицидов в детской смеси. Для детского питания действуют специальные требования безопасности. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» запрещает использовать для производства детского питания сырье, полученное с применением перечисленных в документе пестицидов.

В Европейском союзе для детской смеси установлен крайне низкий допустимый предел остаточных количеств пестицидов — не более 0,01 миллиграмма на килограмм продукта.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2026 году опубликовало результаты масштабного исследования детских смесей: среди более чем 300 проверенных образцов остатки пестицидов не обнаружили в 99% случаев.

Эти результаты относятся к американскому рынку и не заменяют проверки конкретной продукции в России, но не подтверждают утверждение, будто промышленная смесь сама по себе является источником опасной дозы пестицидов или причиной аутизма.

Детская смесь обязательно сделает ребенка менее умным?

У тревоги о развитии ребенка есть основание, которое часто неправильно интерпретируют. В ряде исследований дети, получавшие грудное молоко, в среднем показывали несколько более высокие результаты в тестах на интеллект, чем дети на искусственном вскармливании.

Ученые также отмечали, что более длительное грудное вскармливание может быть связано с лучшими когнитивными показателями в школьном возрасте.

Но превратить этот вывод в формулу «детская смесь снижает интеллект» нельзя. Такие исследования учитывают большие группы семей, а результаты зависят не только от питания ребенка.

На них могут влиять интеллект и образование матери, доход семьи, условия жизни, доступность медицинской помощи, здоровье ребенка и то, сколько внимания взрослые уделяют его развитию.

Детская смесь нужна, когда грудное молоко недоступно или его недостаточно. Она не превращает младенца в менее способного человека.

Дети на смеси мучаются от коликов сильнее?

Колики способны напугать любую семью: здоровый младенец внезапно начинает долго плакать, поджимает ноги и никак не успокаивается.

Обычно колики появляются на второй-четвертой неделе жизни и проходят примерно к пятому месяцу. Их связывают с незрелостью желудочно-кишечного тракта и нервной системы ребенка, но точной единственной причины врачи пока не называют.

Мнение, будто детская смесь обязательно вызывает тяжелые колики, научно не доказано. В исследованиях не обнаружили убедительного преимущества одного типа кормления перед другим: колики бывают и у детей на грудном вскармливании, и у детей, которым дают смесь, и у младенцев на смешанном питании.

Переходить с грудного молока на детскую смесь только ради борьбы с коликами также не следует: доказательств, что такой шаг облегчает приступы, нет.

Если ребенок на искусственном вскармливании сильно страдает, долго плачет или у него появились другие тревожные симптомы, нужно обратиться к врачу. Педиатр оценит состояние малыша и при необходимости обсудит замену одной смеси на другую.

Если кормить смесью, ребенок обязательно заработает ожирение?

Дети, которых кормили грудным молоком, в исследованиях действительно реже сталкивались с лишним весом в дальнейшем, чем дети на искусственном вскармливании.

Одно из возможных объяснений заключается в составе питания и в том, что младенец у груди сам регулирует объем молока. При кормлении из бутылочки взрослому проще невольно настоять на лишней порции.

Но и здесь речь не идет о неизбежном сценарии. Детская смесь не означает, что ребенок обязательно столкнется с ожирением. Риск перекармливания можно снизить, если готовить смесь строго по инструкции, не делать ее более концентрированной, не заставлять младенца допивать бутылочку и не предлагать еду при каждом плаче.

Для детей до шести месяцев в качестве ориентира используют примерно 120–160 миллилитров готовой смеси на килограмм массы тела в сутки, распределяя объем между кормлениями. Однако каждый ребенок развивается индивидуально, поэтому оценивать питание нужно вместе с педиатром — по прибавке массы, росту, возрасту и общему состоянию малыша.

Если ребенок показывает, что наелся, бутылочку следует убрать, даже если смесь осталась: плач не всегда означает голод.

Бутылочку нужно кипятить перед каждым кормлением?

Правила обработки детской посуды зависят от возраста и состояния здоровья ребенка. Бутылочки и соски действительно необходимо тщательно очистить и простерилизовать перед первым использованием, поскольку неизвестно, где и как они хранились до покупки.

Для здорового доношенного младенца необходимость стерилизовать бутылочку перед каждым кормлением в разных медицинских рекомендациях формулируется неодинаково.

При этом обязательным остается другое: посуду следует разбирать, хорошо промывать с моющим средством, тщательно ополаскивать и сушить в чистом месте. Для недоношенных детей и младенцев с проблемами со здоровьем врач может рекомендовать более строгий режим обработки.

Важно помнить: порошковая детская смесь не является стерильным продуктом. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает важность безопасного приготовления смеси, чистоты принадлежностей для кормления, соблюдения температурного режима, сроков хранения и времени использования готового питания.

Натуральное коровье или козье молоко лучше промышленной смеси?

Недоверие к детским смесям иногда заставляет родителей искать «натуральную» замену и давать младенцу коровье или козье молоко. Но для ребенка до года это не безопасная альтернатива адаптированной смеси.

В животном молоке недостаточно ряда необходимых младенцу питательных веществ и при этом много белков и минералов. Такая нагрузка может оказаться чрезмерной для почек ребенка и привести к нарушению водно-солевого баланса. Продолжительный дисбаланс повышает риск обезвоживания.

Кроме того, цельное коровье молоко в питании ребенка до года может вызывать микрокровотечения в кишечнике и увеличивать риск железодефицитной анемии. При анемии снижается уровень гемоглобина, а ребенок может хуже развиваться и отставать от сверстников.

Адаптированная детская смесь создается именно для питания младенцев, которые не получают грудное молоко. Ее состав приближен к потребностям ребенка, а продукт дополнительно содержит вещества, необходимые для развития. Поэтому заменить детскую смесь цельным коровьим или козьим молоком по собственной инициативе нельзя.

Как безопасно кормить ребенка смесью и не винить себя?

Грудное молоко остается оптимальным питанием для младенца, и поддержка грудного вскармливания важна. Но это не означает, что женщина, которая кормит ребенка смесью, причиняет ему вред или должна испытывать вину. Если грудное вскармливание невозможно, адаптированная детская смесь является предусмотренным для младенцев вариантом питания.

Родителям важно готовить смесь в пропорциях, указанных производителем: если добавить слишком мало воды, питание станет более концентрированным и возрастет нагрузка на организм ребенка. Не следует менять смесь, вводить дополнительные продукты или заменять адаптированное питание молоком животных без консультации с врачом.

Самое важное для матери, которая вынуждена или решила кормить ребенка смесью — не строить питание младенца на страхе. Информация о «пестицидах», аутизме, низком интеллекте или неизбежном ожирении требует проверки, а не чувства вины.

Детская смесь должна выбираться и использоваться по правилам, а тревожные вопросы о здоровье ребенка нужно обсуждать с педиатром, а не с авторами пугающих сообщений в интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.