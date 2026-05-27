ФСБ задержала агента украинской разведки в Рязанской области

Мария Гоманюк
Гражданина России, которого заподозрили в передаче украинской разведке сведений об объектах Минобороны России, топливно-энергетического комплекса, транспорта, промышленности и участниках специальной военной операции, задержали в Рязанской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный родился в 1985 году. В ФСБ заявили, что он причастен к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

Как установили сотрудники службы, мужчина сам вышел на связь с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram и поддерживал с ним контакт. По данным ФСБ, он собирал и передавал сведения о важных объектах в Рязанской области с 2025 года.

В числе переданных данных были сведения об объектах Минобороны, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также топливно-энергетического комплекса региона. Кроме того, задержанный, по данным ФСБ, передавал информацию об участниках СВО.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. В ФСБ уточнили, что по этим подразумевается форма оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

